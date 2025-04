Reklama

Najmodniejsze suknie ślubne na 2017 rok zachwycają stylem i różnorodnością. W zasadzie każda panna młoda powinna znaleźć coś dla siebie, bo wybór jest przeogromny. Począwszy od tradycyjnych, klasycznych fasonów typu A, księżniczki czy modelu prostego, po dziewczęce w stylu tea length i rustykalnym aż po totalną nowość – spodnie zamiast sukni. W kwestii kolorów, wielkiej rewolucji nie należy się spodziewać. Nadal dominować będzie klasyczna ślubna biel, oraz odcienie beżu. Przedstawiamy zdjęcia najmodniejszych sukni ślubnych na 2017 rok.

Wybierz model sukni ślubnej, który będzie idealnie pasował do swojej figury

Klasyczny klasyk zawsze modny

Biel, opcjonalnie ecru. Duży, rozłożysty dół, opięta góra. Koronki, cekiny, falbany, tiule – to nigdy nie przestanie być modne. Panna młoda w 2017 roku nadal będzie więc piękną księżniczką w bogato zdobionej kreacji, z welonem na głowie.

fot. Kolaż Polki.pl | Modele sukni od lewej: Marchesa, Mon Cheri, Oscar De La Renta

Model prostej sukni ślubnej

Moda ślubna 2017 to na szczęście nie tylko modele dla księżniczki. To też sporo prostoty i elegancji, która często zachwyca bardziej, niż niejedna princessa. I tak w fasonach sukien ślubnych na 2017 rok pojawiają się modele proste, obcisłe lub w kształcie litery A. Mogą być wykonane z delikatnego, lejącego się materiału, ale ... rok 2017 nastawiony jednak będzie na spore szaleństwo zdobnicze. To dlatego modna suknia ślubna 2017 powinna być wzbogacona o koronkę lub błyskotki.

fot. Kolaż Polki.pl | Modele sukni od lewej: J. Mendel, Oscar De LA Renta, Lela Rose

Wybierz najpiękniejszy fason sukni ślubnej

Dalej modny styl rustykalny

Suknie ślubne w stylu rustykalnym będą modne również w 2017 roku. I nie ma się co dziwić, bo są dziewczęce i naprawdę piękne. Tu podstawowe znaczenie mają oczywiście koronki oraz suknie w stylu empire. Niektórzy mówią nawet, że kreacje przypominają firanki. To prawda, ale właśnie w tym tkwi ich cały urok. Dodatkowo w modzie ślubnej pojawia się odważne bufiaste rękawy i modny kolor ecru.

fot. Kolaż Polki.pl | Modele sukni od lewej: Marchesa, Jenny Packham, Victoria Kyriakides

Retro style w modzie ślubnej 2017

Sukienki w fasonie tea length to kolejny hit mody ślubnej 2017. Idealne dla niewysokich kobiet, obowiązkowo powinny być zdobione koronkami oraz dziewczęcymi falbanami.

fot. Kolaż Polki.pl | Modele sukni od lewej: Mon Cheri, Pronovias

Zamiast sukni ślubnej...

To przełom, który budzi sporo kontrowersji - spodnie zamiast tradycyjnej sukni ślubnej! Do tego biała, bufiasta góra. Czasem po prostu biały ozdobny kombinezon. Czy jesteśmy na to gotowe?

fot. Kolaż Polki.pl | Modele sukni od lewej: Lela Rose, Rosa Clara