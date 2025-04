Wesele bez alkoholu to przyjęcie podczas którego gościom nie podaje się alkoholu, albo rezygnuje się wyłącznie z wódki. W polskiej kulturze alkohol odgrywa istotną rolę. Wykorzystujemy go, aby uczcić zdany egzamin, awans w pracy, zawarcie związku małżeńskiego czy inne, ważne chwile. To dlatego wizja bezalkoholowego ślubu często budzi obawy i stres wśród zaproszonych gości. Bo jak niby dobrze bawić się bez tradycyjnej wódki czy wina? Jak się okazuje – można!

Ilość alkoholu na weselu

Rola alkoholu na weselu

Według tradycji alkohol na ślubie pełni ważną rolę. Trudno polemizować z polskimi zwyczajami, którym niejednokrotnie przypisuje się magiczną moc. Alkohol ma przecież zapewnić długie i szczęśliwe życie państwa młodym oraz ich przyszłym potomkom. Wszystkie przyśpiewki wskazują też na to, jakoby kieliszek procentowego trunku miał zapewnić klimat weselniej zabawy i radości. Alkohol ma też rozluźnić gości i sprawić, że nawet osoby, które się nie znają, szybciej nawiążą rozmowę.

Wesele z alkoholem

Czemu bezalkoholowo?



Na wesele bez alkoholu decydują się osoby, które:

należą do grupy abstynentów ,

, w rodzinie występowały problemy z alkoholem lub ktoś z najbliższych należy do grupy Anonimowych Alkoholików,

lub ktoś z najbliższych należy do grupy Anonimowych Alkoholików, nie lubią alkoholu i decydują się na jego brak podczas przyjęcia.

Jak zorganizować wesele bez alkoholu

Istniej przekonanie, że wesele bez alkoholu to nie najlepszy pomysł, bo atmosfera może okazać się drętwa lub nieprzypominająca ślubu. Zastosuj się do naszych zasad, jeśli chcesz, aby twój ślub zadowolił wszystkich gości, nawet jeśli na stołach nie pojawi się alkohol.

1. Poinformuj gości o tym, że alkoholu nie będzie

To, że nie planujesz alkoholu na swoim ślubie, nie powinno oznaczać, że musisz z tego robić wielką tajemnicę. Twoi goście mogą poczuć się mocno rozczarowani, gdy zamiast szampana dostaną soczek. Zamiast nieprzyjemnej niespodzianki, lepiej będzie, jeśli od razu poinformujesz gości o swoich planach. Już podczas zapraszania rodziny i znajomych, opowiedz o tym, jak będzie wyglądało wesele. Dasz im szansę na przyzwyczajenie się do tej niecodziennej myśli i unikniesz dziwnych min oraz pytań podczas samej uroczystości.

2. Wybierz inne atrakcje

Brak alkoholu nie musi oznaczać, że ślub będzie nudny czy drętwy. Wręcz przeciwnie. Zamiast baru czy stołu wiejskiego ze staropolską śliwowicą, wynajmij fotobudkę, pomyśl o fontannie czekoladowej lub o budce z lodami. To na pewno ucieszy twoich gości i sprawi, że nie będą się nudzić.

3. Zainwestuj w odpowiednią oprawę muzyczną i wodzireja

Żartobliwie mówi się, że na weselu najważniejsza jest muzyka, jedzenie i suknia panny młodej. Aby twoi goście nie czuli się na przyjęciu zbyt poważnie, koniecznie pomyśl o wodzireju, który rozkręci imprezę i sprawi, że wszyscy będą się wspaniale bawić. Zadbaj też o zespół muzyczny albo DJ-a. To od nich w dużej mierze zależy, czy twoja rodzina i przyjaciele będą siedzieć przy stole, czy tańczyć do białego rana.

