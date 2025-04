Wesela w nudnych, biało-morelowych salach w domach weselnych powoli odchodzą w zapomnienie. Większość młodych par coraz częściej wybiera miejsca z duszą, z dala od miast.

Jednym z najmodniejszych miejsc na wesele jest drewniana stodoła, która świetnie sprawdza się przy wszystkich imprezach w boho i romantycznym stylu. Bardzo popularne są także oranżerie przy pałacach (oraz same pałace), wyremontowane XVIII-wieczne cegielnie i folwarki.

1. Folwark Wąsowo

To jedno z najpopularniejszych miejsc na wesele marzeń ostatnich kilku lat. I nic dziwnego - Folwark Wąsowo pozwala na zorganizowanie niemal każdej imprezy, od tej tradycyjnej i w stylu rustykalnym, po tą skandynawską i w stylu boho. Ślub może odbyć się na miejscu lub w nieopodal znajdującej się XVIII wiecznej kaplicy Sczanieckich.

Folwark to dwa piękne, zabytkowe, odrestaurowane wnętrza - Stodoła Wąsowo i Źrebięciarnia. Ogromny plus za to, że menu weselne opracowane jest w oparciu o ekologiczne warzywa z wąsowskiej uprawy.

2. Dolina Cedronu

Dolina Cedronu to 12 hektarów terenu i pięknie odrestaurowany, XVIII-wieczny kamienny spichlerz, położony tuż obok XIX wiecznego dworu. Całość znajduje się zaledwie 30 kilometrów od centrum Krakowa.

Przestronne wnętrza parteru, ogromna sala na piętrze spichlerza i teren z widokiem na panoramę Góry Lanckorońskiej i Kalwarię Zebrzydowską to największe plusy tego wyjątkowego miejsca.

Pałac Goetzów

Pałac Goetzów to jedna z najpiękniejszych rezydencji fabrykanckich końca XIX wieku. Składa się z dwóch piętrowych skrzydeł bocznych połączonych galeriami z główną częścią budynku. Wnętrza pałacu zdobią stiuki, postarzane lustra, drewniane stropy, żyrandole oraz wzorzyste podłogi. Miejsce zadowoli wszystkich miłośników iście królewskich wesel.

4. Pałac Tłokinia

Pałac Tłokinia został wybudowany na początku XX wieku. Wnętrza pałacu są odnowione, ale utrzymane w dawnym stylu. Największa jest Oranżeria, położona w otoczeniu zieleni i w całości oszklona. To niezwykle malownicze miejsce doskonale sprawdzi się przy weselu w rustykalnym stylu.

Ogromną zaletą miejsca jest wyśmienita kuchnia (szefem kuchni jest Andrzej Klimek) oraz wysoki standard serwisu.

5. Art Bistro Stalowa 52, Warszawa

Jedno z najpiękniejszych miejsc do zorganizowania wesela w stolicy. Odrestaurowana kamienica w sercu Pragi, doskonała kuchnia i przeszklone patio to największe atuty Art Bistro.

W tej samej kamienicy co restauracja mieści się też butikowy hotel, który jest w stanie przyjąć 45 gości.

6. Kawkowo

To 150-letni dom położony wśród warmińskich jezior. Znajduje się tu 30 miejsc noclegowych oraz ogromna stodoła z drewnianą podłogą o powierzchni 120 metrów kwadratowych - dekoracja sali weselnej w większości zależy od was.

Obok domu jest też wydzielony teren na ognisko i grill. Idealne miejsce dla miłośników ciszy i spokoju.

7. Osada Młyńska

Osada Młyńska położona jest niedaleko Warszawy. To zabytkowy folwark, którego początki sięgają XV wieku. 500 lat temu znajdowały się tutaj zabudowania dworskie, gospodarcze, rozległe pola uprawne, duża cukrownia, a w końcu młyńska osada założona przez Holendrów. To doskonałe miejsce na organizację wesela w stylu boho.

