Wykupiłaś polisę. Gdy jednak chciałaś pokryć z niej szkody, ubezpieczyciel – zasłaniając się jakimiś paragrafami – odmówił wypłacenia gotówki. Co możesz w tej sytuacji zrobić?

Złóż pisemną skargę do rzecznika ubezpieczonych. Ten sprawdzi, czy nie zostały naruszone twoje prawa. Ale uwaga! Nie licz na jego interwencję, jeśli np. rzeczoznawca wycenił szkodę nie po twojej myśli.

Do rzecznika można skarżyć zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i fundusz emerytalny.

Co musi zawierać skarga do rzecznika praw ubezpieczonych?



W piśmie musisz zawrzeć:

imię, nazwisko,

adres zamieszkania,

nr telefonu,

PESEL,

NIP

numer rachunku w OFE – gdy skarga dotyczy funduszu emerytalnego.

W piśmie przedstaw stan faktyczny i opisz, co zrobiłaś w tej sprawie. Napisz także, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem ubezpieczyciela i czego oczekujesz.

Do skargi do rzecznika ubezpieczonych dołącz:

korespondencję, jaką prowadziłaś z ubezpieczycielem,

kserokopię polisy.

Nie wysyłaj skarg e-mailem! Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy korzystasz z podpisu elektronicznego! Jeśli chcesz szybko uzyskać poradę lub dowiedzieć się, czy dana sprawa kwalifikuje się do interwencji, zadzwoń na dyżur eksperta.

W sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie zasięgniesz porady pod numerem 22 333 73 28 (pon.–pt. godz. 9.00–19.00).

zasięgniesz porady pod numerem 22 333 73 28 (pon.–pt. godz. 9.00–19.00). Wszystkie kwestie dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych wyjaśnisz pod numerem: 22 333 73 26, 22 333 73 27 (czynny pon.–pt. 10.00–16.00).

Opłata za połączenie według stawek operatora.

Adres rzecznika ubezpieczonych:

Pismo wyślij listem poleconym pod adresem:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Artykuł z "Przyjaciółki"

