Zanim podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu w obcej walucie, powinniśmy się zastanowić, jakie ryzyko może to za sobą nieść. Nie łudźmy się, że niski kredyt, który akurat w danym czasie jest nam proponowany, takim pozostanie przez wszystkie lata spłacania. Dlaczego? Ponieważ wiąże się z nim pewne ryzyko. To, że jest on w pewnych przypadkach dużo bardziej korzystny od kredytu w złotówkach, musi być czymś uwarunkowane. Sprawdźmy, jakie jest ryzyko kredytów walutowych.

Do czego może prowadzić ryzyko kursów walutowych?

W skrajnych przypadkach może być tak, że nagła niekorzystna zmiana kursu danej waluty spowoduje, że po kilku latach spłacania kredytu okaże się, że mamy do spłaty więcej niż na początku. Takie przypadki nie muszą jednak zdarzać się zawsze, wielokrotnie kredyt wzięty w walucie obcej faktycznie się opłaca w całym okresie kredytowym, ale warto mieć na uwadze pewne ryzyko, jakie się z takim kredytem wiąże.

Jakie ryzyko ponoszą klienci w przypadku brania kredytów walutowych?

Brak stałej kwoty spłaty kredytu

Tak naprawdę kredytobiorcy mający zadłużenie w obcej walucie nie wiedzą, ile będą płacić kredytu miesiąc po miesiącu. Przy małych wahaniach walutowych oczywiście można jakąś średnią wyciągnąć i móc przewidzieć, ile mniej więcej wyniesie rata w kolejnym miesiącu. Może się jednak zdarzyć, że waluta gwałtownie zdrożeje bądź stanieje i wtedy nasza rata będzie zupełnie inna w przeliczeniu na złotówki.

Wzrost zadłużenia

W przypadku spadku wartości złotówki automatycznie zwiększy się nasze zadłużenie. Kredyt w walucie opłaca się wówczas, gdy ta waluta jest słaba w stosunku do złotówki, gdy jest silna, musimy więcej za nią zapłacić, a tym samym z naszych portfeli, które napełniamy złotówkami, ponieważ zarabiamy w złotówkach, znika więcej pieniędzy.

Warto zastanowić się nad kredytem w walucie, gdy też w tej walucie zarabiamy. Wtedy rata będzie stała, oczywiście w danej walucie, w przeliczeniu na złotówki te wahania nadal będą obowiązywały.

Wyższe ryzyko straty

Jeżeli zdecydujemy, że musimy jednak sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem walutowym, ponieważ nie stać nas na jego spłatę, możemy stracić znacznie więcej niż gdybyśmy zadłużyli się w złotówkach. Może tak być w przypadku, gdy będzie niekorzystny dla nas kurs danej waluty.

