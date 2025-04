1 z 13

Rumunia 1

1. Mamaia

Największy i najstarszy kurort rumuński nad Morzem Czarnym. Położony niedaleko od Konstancy (znajdują się tu pozostałości rzymskich łaźni, wielki meczet wraz z ogromnym perskim dywanem i 50-metrowym minaretem oraz kasyno) od maja do września pełen jest turystów. Temperatura powietrza wynosi wtedy od 25 do 30 st. C, a wody ok. 24 st. C. Plaża Mamaiy jest długa na 8 kilometrów, ale dość wąska.

Do innych znanych kurortów nad Morzem Czarnym należą: Mangalia, Cernavoda, Ovidia, Neptun czy Jupiter.