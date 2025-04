Rowerzystka musi zapłacić ponad 28 tys. zł. „Nie ma zlituj się”

Rowerzystka, która doprowadziła do uszkodzenia samochodu, otrzymała wezwanie do zapłaty. Ubezpieczyciel wypłacił kierowcy odszkodowanie i domaga się zwrotu od sprawczyni zdarzenia. Kobieta musi zapłacić ponad 28 tys. zł. Chociaż tak wysoka kwota może dziwić, to jednak jest ona uzasadniona.