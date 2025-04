fot. Fotolia

Większość swojego życia spędzasz w pracy. Rzadko wychodzisz na lunch, nie mówiąc już o zjedzeniu porządnego obiadu. Chciałabyś spotkać kogoś bliskiego swemu sercu, ale nie wiesz gdzie go znaleźć. Nagle, niespodziewanie trafiła cię strzała Amora i serce mocniej bije do osoby z biura obok. Czujesz miłość w powietrzu.

Oczywiście, spotykanie się w innych okolicznościach byłyby dużo ciekawsze. Już macie ze sobą wiele wspólnego. Ale pomyśl, jak często biurowe romanse mają szansę przetrwać? A kiedy nic z tego nie wyjdzie? Czy nie skończy się to chowaniem po kątach, unikaniem spotkania na korytarzu albo rezygnacją z pikniku firmowego w obawie, że ex przyprowadzi nową miłość? Czy to jest droga, którą chcesz iść?

Zanim wdasz się w firmowy romans

Zanim rzucisz się w wir romansu, przemyśl to dokładnie. Jak pokazuje ankieta portalu Monster.com 54% uczestników nie zdecydowałoby się na romans. 39% badanych jest przeciwna romansowi w pracy i nigdy nie zdecydowałaby się na to, bojąc się, że to zaszkodzi ich karierze. 27% nie obawia się, że biurowy romans zaszkodzi im w pracy i byłoby skłonnych spotykać się z kolegą lub koleżanką z pracy. Dla 19% nawet przekonanie, że mogą zawodowo na tym stracić, nie powstrzymałoby ich przed takim krokiem, jeśli spodobałaby się im osoba, z którą pracują.

- Zanim zdecydujesz się spotkać z kolegą z pracy, zapoznaj się z polityką firmy w tym zakresie. Warto więc zachować dużą ostrożność – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. - Istotny jest również stopień zawodowej zależności. W wielu firmach jest oficjalny zakaz spotkania się osób, które łączy relacja szef – podwładny. Nie ryzykujmy dobrej pracy dla chwili przyjemności – dodaje.

Oto 5 powodów, dla których umawianie się ze współpracownikiem nie jest dobrym pomysłem.

5 argumentów przeciw romansowi w pracy

1. Romans a rzeczywistość

Niestety życie to nie bajka, więc nie zawsze możesz liczyć na szczęśliwe zakończenie. Możesz skarżyć się, że to niesprawiedliwe, ale pomyśl o tym w ten sposób: gdyby życie było sprawiedliwe, nie miałabyś tego typu dylematów, a strzała Amora trafiłaby, na kogoś bardzo miłego, pracującego dla innej firmy znajdującej się dwie ulice dalej. Jeśli jesteś mądra, zmierzysz się z prawdziwym światem i przewidzisz możliwe konsekwencje, jakie idą za romansem biurowym. Jeśli związek się nie uda, jedno z was będzie musiało odejść z pracy. A jeśli wszystko między wami się ułoży, ktoś z was również będzie musiał opuścić firmę. W większości firm związki są niezgodne z polityką firmy.

2. Jeden awans później...

Powiedzmy, że związałaś się z osobą z twojego działu i dostałaś awans. To może wywołać problemy. A co się stanie, gdy dojdzie do wyznaczania zadań, czy dyscyplinowania twojego ukochanego? Wyobraź to sobie.

3. Bądź czujna

Nadal myślisz o umawianiu się ze współpracownikiem? Wiele energii i koncentracji będzie was kosztować utrzymanie romansu w tajemnicy? A kiedy ktoś z pracy dowie się o związku, możesz być tematem wielu żartów i podejrzeń:

"Nie mogę uwierzyć, że ona się z nim umawia."

"Oczywiście, że dostała podwyżkę. Zobacz, z kim się umawia."

Jeśli chcesz, by ludzie skupili się na twoim profesjonalizmie, nie dawaj im powodów do plotek na mniej ważne tematy.

4. Nie chodzi tylko o ciebie

Możesz myśleć, że romans to tylko twoja sprawa, ale czy tak rzeczywiście jest? Logicznie myśląc, twoje romantyczne przygody będą miały bezpośredni wpływ na współpracowników. Pomyśl, czy kiedy będziecie siedzieć razem w firmowej kafeterii, ludzie nie będą czuć, że powinni wam dać trochę prywatności? Czy nie będą cię wykluczać z niektórych rozmów, ponieważ nie będą pewni, co przekażesz swojemu ukochanemu?

Świadomie lub nieświadomie, twój związek może mieć wpływ także na inne decyzje. Romans może wywoływać podejrzenia i osądy dotyczące awansów, projektów, sytuacji w zespole i obowiązków. Może to utrudnić pracę w twoim dziale i, zależnie od twojego stanowiska, efektywność pracy.

5. Molestowanie?

I wreszcie pojawia się słowo na “m”. Jeśli twój związek się nie uda, czy twój ex nie oskarży cię o molestowanie? Pomyśl, jak tego typu oskarżenie może wpłynąć na twoją karierę i lepiej załóż konto na portalu randkowym. Kiedy już tam będziesz, dołącz do grup tematycznych, da ci to możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, bez uszczerbku dla twojej kariery.

- Zanim więc zdecydujesz się na miłosne uniesienia w pracy, umów się lepiej na lunch z niepracującymi z Tobą znajomymi. Będziesz zaskoczony, co może się zdarzyć, kiedy zaczniesz spotykać się z innymi ludźmi. Jeśli będziesz spędzać więcej czasu poza biurem i dalej od współpracowników, może dasz szansę Amorowi, by popracował nad celnością – radzi Małgorzata Majewska.

Jeśli jednak nadal uważasz, że twój współpracownik to twoja druga połówka, co możesz zrobić? Jeśli pracujesz w dużej firmie, przenieś się do innego działu lub budynku. Jeśli nie ma takiej możliwości, poszukaj nowej pracy.

