1. Ograniczenie obowiązków

Jeśli jeszcze nie tak dawno przydzielano cię do koordynacji czy pomocy przy dużych projektach, a teraz właściwie „parzysz kawę” – musisz mieć świadomość, że coś się dzieje. - Jeżeli dotychczas codzienna liczba obowiązków, praktycznie uniemożliwiała ci wykorzystanie pory na lunch, a teraz musisz prosić o jakąkolwiek pracę, oznacza to, że twoje obowiązki zostały przekazane innej osobie. Prawdopodobnie twój szef w ten sposób przygotowuje się na ewentualny brak twojej osoby w zespole – mówi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. Wręczenie wypowiedzenia może być już tylko kwestią czasu...

Reklama

fot. Fotolia

2. Szef nie patrzy ci w oczy i unika cię

Jednym z najbardziej zauważalnych i najlepiej świadczących o nadchodzącym wypowiedzeniu znaków jest moment, kiedy dostrzegasz, że szef cię unika. Sytuacja ta dotyczy nie tylko realnego spotkania face-to-face, ale także obszarów zawodowej komunikacji, na przykład otrzymujesz zdecydowanie mniej e-maili czy telefonów związanych z bieżącymi projektami – zarówno od swojego szefa, jak i współpracowników.

3. Dostałaś naganę!

To powinien być moment ostrzegawczy dla ciebie i oznaka, że rzeczywiście robisz coś źle. Jeśli stale się spóźniasz, nie wyrabiasz z pracą, masz problemy ze współpracownikami – nie dziw się, że tak się stało. Postaraj się wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, aby była to twoja pierwsza i ostatnia nagana. Kolejna może oznaczać tyle, że nie jesteś w stanie zmienić pewnych nawyków i być może przełożony poważnie rozważa twoje zwolnienie.

4. W firmie pojawiła się maszyna do automatyzacji pracy

Jeśli część twojej pracy może być wykonywana przez maszynę, to prawdopodobnie twoje stanowisko stanie się zbędne. Taka decyzja zapada na poziomie zarządu firmy, dlatego warto, byś w miarę na bieżąco wiedziała, co się dzieje w branży i w firmach konkurencyjnych. Jeśli zawczasu zauważysz nadchodzącą automatyzację miejsc pracy takich jak twoje, nie będziesz aż tak zaskoczona zmianami dotyczącymi twojego stanowiska i łatwej ci będzie zawczasu opracować plan działania.

Zobacz także: Ranking najbardziej pożądanych zawodów partnera

5. Szef nie inwestuje już w twój rozwój

Jeśli nie jesteś już zapraszana na spotkania branżowe, szkolenia czy konferencje, bądź ostrożna. Jeżeli przełożony nie widzi sensu w inwestowaniu w twój rozwój zawodowy i generalnie pracowników, może to oznaczać problemy firmy, a co za tym idzie – twoje problemy. Eksperci w takiej sytuacji radzą taktownie spytać szefa o to, co się dzieje w firmie i z czego wynikają takie zmiany.

6. Sprzedaż firmy lub włączenie do innej

Jeśli twoja firma została kupiona bądź stałą się częścią innej, większej organizacji, masz powody, by się obawiać. Zazwyczaj różnego rodzaju fuzje i przejęcia wiążą się z redukcją zatrudnienia. Jeśli w tej większej firmie jest już stanowisko analogiczne do twojego, możesz stracić pracę.

Reklama

7. Szef poprosił cię o opis twojego stanowiska pracy

- Problemy finansowe w firmach powodują, że pracodawcy muszą liczyć się z koniecznością zwolnień czy zastępowania pracowników innymi, którzy wykonają taką samą pracę za niższą stawkę. Dlatego też na bieżąco chcą wiedzieć o tym, jak dokładnie wygląda zakres obowiązków na danym stanowisku. Nie zawsze oznacza to zwolnienie, ale warto być czujnym – ostrzega Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Jeśli dojdzie do najgorszego i zostaniesz zwolniona, zachowaj spokój. Często to nie koniec, a początek nowego etapu. Ważne, żebyś potraktowała poszukiwanie pracy jako proces, do którego możesz dobrze się przygotować.

Zobacz także: Odważ się założyć własną firmę