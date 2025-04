Idealne biurko - 5 zasad

Coraz częściej pracodawcy pozwalają pracownikom urządzić miejsce, w którym pracują, wedle własnego uznania. Rodzinne zdjęcia, pamiątki, porcelanowe figurki na szczęście czy inne osobiste rzeczy nie są już dla nikogo nowością.

fot. Fotolia

Wydawać by się mogło, że mamy pełną dowolność w „personalizowaniu” naszego biurka oraz, że aspekt wizualny naszego miejsca pracy nie powinien nikogo obchodzić. Tak jednak nie jest. Sami z ciekawością zaglądamy na biurka kolegów i koleżanek. Warto pamiętać o starym powiedzeniu – „jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

Jeśli więc na Twoim biurku jest sterylny porządek , będziesz prawdopodobnie postrzegany jako osoba konkretna, skupiona na sprawach zawodowych i nastawiona na maksymalną skuteczność.

1. Idealne biurko to nie portal społecznościowy

- Przede wszystkim nie powinniśmy traktować swojego stanowiska pracy jak portalu społecznościowego, eksponując zanadto swoją prywatność – przestrzega Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. W pracy powinniśmy skupić się na jak najefektywniejszym wykonywaniu obowiązków, a nie na ustawianiu zdjęć w sukni ślubnej czy w bikini (nawet jeśli masz figurę modelki). Oczywiście nikt nam tego nie zabroni, to tylko i wyłącznie nasz wybór. Pamiętajmy jednak o tym, by we wszystkim zachować umiar i rozsądek. Przesadne „ozdabianie” biurka prywatnymi drobiazgami może być różnie interpretowane – w zależności od dobrej albo złej woli tego, kto na nasze biurko patrzy.

2. "Nie" brudnym naczyniom i resztkom jedzenia

Nawet jeśli jesteś bardzo zapracowana i nie masz czasu zjeść w spokoju kanapki, nigdy nie zostawiaj na biurku brudnych talerzy czy kubków sprzed kilku dni. Twoje miejsce pracy powinno być utrzymywane w czystości. Jeśli Twoją słabą stroną są kubki po kawie, rozważ zakup papierowych kubeczków, które będziesz mogła po prostu wyrzuci do kosza. Plamy bądź resztki jedzenia są niedopuszczalne. Możesz być pewna, że taki wygląd twojego miejsca pracy wpłynie negatywnie na twój wizerunek wśród współpracowników, a co gorsza - klientów, nie wspominając już o szefie. W czystym miejscu pracy będzie ci się też przyjemniej pracowało.

3. Poukładaj dokumenty

- Uporządkuj swoje biurko, a szybko odczujesz pierwszą korzyść - dużo szybciej znajdziesz potrzebne dokumenty. Badania mówią, że na szukanie dokumentów marnujemy nawet tydzień rocznie. Warto również zrobić porządek z dokumentami na dysku, pogrupować je w foldery, odpowiednio opisać, zostawić tylko pliki z wersjami ostatecznymi. Ta sama zasada dotyczy poczty elektronicznej - ustawienie reguł pozwoli nam szybko uporządkować pocztę i zaoszczędzi czas - radzi Małgorzata Majewska.

4. Zadbaj o ergonomię swojego biurka

Przepisy prawa pracy dokładnie precyzują, jak powinno być przystosowane miejsce pracy. Jeśli więc spędzasz w pracy dużo czasu, powinieneś zadbać o oświetlenie. Jasne, intensywne światło sprawi, że nie będziesz przysypiać, szybciej i sprawniej wykonasz swoją pracę. Warto więc zainwestować w małą lampkę, którą będziesz mogła ustawić na biurku.

Gdy dużo czasu siedzisz przy komputerze, zadbaj o odpowiednią jasność monitora, tak by nie raził cię w oczy i nie niszczył wzroku. Dobrym rozwiązaniem jest także zainstalowanie specjalnego ekranu ochronnego na monitorze.

Monitor powinien być umieszczony centralnie, na wprost ciebie w odległości co najmniej 40 centymetrów, nieco poniżej linii wzroku. Natomiast klawiatura komputera powinna znajdować się co najmniej 10 cm od krawędzi biurka, tak żebyś mógł wygodnie ułożyć ręce na blacie lub specjalnej podpórce pod nadgarstki.

Jeśli masz możliwość przestawienia biurka, postaraj się ustawić je tak, aby siedzieć na wprost drzwi, tym sposobem będziesz widział każdego, kto wchodzi do pokoju. Jeżeli natomiast wykonujesz dużo zadań, ustaw biurko w kształt litery L oraz wykorzystuj obrotowe krzesło.

Nie zapominaj także zadbać o porcję świeżego powietrza! Jeśli w pomieszczeniu, w którym pracujesz znajdują się także inne osoby, podstawą jest regularne wietrzenie pokoju, szczególnie w okresie letnim. Ponadto wszystkie sprzęty elektroniczne – komputer, ksero, wydzielają wiele szkodliwych lotnych substancji.

5. Daj coś od siebie

Udowodniono, że komfort pracy poprawia się, gdy pracownik przyniesie z domu kilka własnych przedmiotów. Może być to kubek, porcelanowy słoń na szczęście, czy też zdjęcie bliskiej osoby. Ważne jest, aby te przedmioty nie zajmowały zbyt dużo miejsca na biurku i nie przykuwały zbytnio uwagi innych. Jeśli chcesz stworzyć wokół siebie przyjemny nastrój, zadbaj o odrobinę świeżości i postaw na naturalny akcent przy twoim biurku. Zostało naukowo dowiedzione, że rośliny mają dobroczynne działanie: wpływają na zmniejszenie stresu, obniżenie ciśnienia krwi, redukują hałas, regulują wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu.

