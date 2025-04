Ustawa o rencie wdowiej zawiera kilka „haczyków”.

Reklama

Spis treści:

Renta wdowia zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 roku, ale nie w takiej kwocie, jakiej oczekiwano.

Na początku wdowie renty mają wynosić 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego (a nie 50 proc. jak wcześniej zapowiadano) – będzie możliwość wyboru, które świadczenie powiększyć. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia ma być zwiększony do 25 proc.

Ustawa podaje też maksymalną wysokość renty wdowiej w wysokości trzykrotności minimalnej emerytury. Od pierwszego marca 2024 r jest to 1780,96 zł brutto.

Jak zauważył „Fakt”, w sejmowym druku znalazła się ważna poprawka dla wdowców i wdów, którzy chcą ponownie zawrzeć związek małżeński. Z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego osoba uprawniona do renty wdowiej straci do niej prawo.

Dotychczas renta rodzinna przysługiwała, nawet jeśli wdowiec lub wdowa ponownie wzięli ślub.

Istotne jest także pozostawanie we wspólności majątkowej do dnia śmierci małżonka. Oznacza to, że małżonkowie, którzy mają rozdzielność majątkową albo są rozwiedzeni, nie będą mieli prawa do renty wdowiej.

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba również osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z poprawkami renta wdowia będzie przysługiwać, jeśli małżonek zmarł nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oznacza to, że jeśli małżonek zmarł np. 6 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to wdowa/wdowiec nie będzie mieć prawa do renty wdowiej.

Czytaj także:

Kiedy renta wdowia? Padł możliwy termin, kiedy świadczenie wejdzie w życie

Renta wdowia coraz bliżej. Kto będzie mógł ją otrzymać?

„Śmierć męża uczyniła mnie najszczęśliwszą osobą na świecie. Inni płakali nad urną, a ja planowałam wesołe życie wdowy”