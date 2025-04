Renta wdowia ma gwarantować godne warunki dla seniora po śmierci małżonka. Ile wyniesie?

Reklama

Spis treści:

Obecnie po śmierci małżonka osoba owdowiała ma dwie możliwości jeśli chodzi o świadczenia emerytalno-rentowe. Może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną pod zmarłym.

W myśl obowiązujących przepisów renta rodzinna, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Sytuacja finansowa wdów i wdowców często jest trudna. Wprowadzenie renty wdowiej to pomysł obywatelski, który daje wdowom i wdowcom możliwość, które świadczenie chcą zachować, tak aby było to dla nich jak najkorzystniejsze.

Konieczne będzie spełnienie takich warunków, jak ukończenie 50 lat lub niezdolność do pracy w ciągu najbliższych 5 lat od śmierci małżonka, wychowywanie dziecka, które jest uprawnione do otrzymania renty rodzinnej lub odpowiedzialność za dziecko, które jest niezdolne do samodzielnej egzystencji

Rozważane są dwa warianty renty wdowiej. Pierwszy z nich zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta po zmarłym powiększona o 50 proc. przysługującej jej emerytury.

Drugi zakłada, że osobie wypłaca się przysługującą jej emeryturę powiększoną o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Wdowiec lub wdowa może wybrać, która opcja bardziej mu się opłaca. Może również zachować swoje świadczenie bez zmian.

Jeśli chodzi o kwotę, jest ona ograniczona. Wysokość renty wdowiej nie może być wyższa niż trzykrotność miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury i renty wypłacanej przez ZUS. Obecnie wynosi ona 3516,95 zł.

Jak wynika z zapewnień MRPiPS, wprowadzenie renty wdowiej jest możliwe jeszcze w 2024 roku – zostały zapewnione środki na ten cel.

Co więcej, ustawa będzie działać wstecz, co oznacza, że z renty wdowiej będą mogły skorzystać również te osoby, które zostały wdową lub wdowcem przed wejściem ustawy w życie. Obecnie projekt jest w trakcie procedowania w Sejmie.

Czytaj także:

Możesz dostać 300 zł od państwa. Nie musisz nawet składać wniosku

Renta chorobowa - komu przysługuje, wysokość, niezbędne dokumenty

„Miałam 26 lat, gdy zostałam wdową i samotną matką. Byłam załamana, ale teściowie pomogli mi wrócić do życia”