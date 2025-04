Urząd pracy to instytucja państwowa, której zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym. Jest również pośrednikiem między osobami poszukującymi pracy, a pracodawcami, którzy szukają pracowników. Dzięki rejestracji, uzyskuje się ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz zasiłek dla bezrobotnych. Aby uzyskać status osoby bezrobotnej, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Co można załatwić w urzędzie pracy?

Powiatowy urząd pracy - rejestracja

Krok 1.

Po pierwsze trzeba odszukać właściwy urząd pracy. Należy zarejestrować się do urzędu, który przynależy do miejsca zameldowania (stałego lub tymczasowego) osoby poszukującej pracy. W przypadku braku meldunku, trzeba należy się do urzędu w miejscu aktualnego przebywania.

Krok 2.

Rejestracja w PUP może przebiegać na dwa sposoby:

Chęć rejestracji można zgłosić elektronicznie na stronie internetowej odpowiedniego urzędu pracy lub w serwisie www.praca.gov.pl. Należy wypełnić formularz, a następnie osobiście dostarczyć dokumenty do placówki. Urząd elektronicznie powiadomi o dacie i godzinie spotkania. Warto pamiętać, że przez internet jedynie zapisujemy się na rejestrację. Właściwa rejestracja odbywa się dopiero na miejscu w urzędzie. Osobista wizyta w powiatowym urzędzie pracy. Urzędnikowi trzeba będzie przedstawić szczegółowe informacje: imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.

Potrzebne dokumenty

Krok 3.

Bez względu na wybór sposobu rejestracji w PUP, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Rejestracja pójdzie sprawnie i szybko, jeśli pojawimy się w urzędzie przygotowani. Należy z nim przyjść do urzędu pracy, by móc okazać je urzędnikowi. Dokumenty mają na celu potwierdzenie tożsamości, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Do urzędu trzeba przynieść:

dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport,

oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania,

świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli takie istnieją.

Dodatkowo:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli bezrobotny jest osobą niepełnosprawną,

umowa-zlecenie, umowa agencyjną, inną umowa o świadczenie usług lub współpracę, jeśli osoba bezrobotna pracowała wcześniej w niepełnym wymiarze czasu pracy,

oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli taka była prowadzona. W przypadku likwidacji - oświadczenie o wykreśleniu wpisu działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u. Jeśli działalność została zawieszona, potrzebne będzie oświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności gospodarczej.

zaświadczenie od ZUS-u, jeśli pobierany był zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, renta, renta rodzinna, świadczenie z ośrodka pomocy społecznej,

zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych, jeśli bezrobotny jest właścicielem nieruchomości rolnej,

świadectwo zwolnienia z zakładu karnego, jeśli bezrobotny w takim przebywał,

skrócone akty urodzenia oraz PESELE dzieci, jeśli mają one być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej.

