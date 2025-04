Marzysz o tym, żeby móc wreszcie wybudować dom, jednak ceny działek budowlanych nie są zachęcające. Twoi znajomi podpowiedzieli ci o możliwości zakupu działki rolnej i przekształcenia jej na budowlaną, ale nie bardzo wiesz, na czym to polega. Podpowiadamy, co trzeba wiedzieć i na zwrócić uwagę, jeżeli decydujesz się na taki krok.

Reklama

Czym różni się działka rolna od budowlanej?

Działka rolna to grunt przeznaczony do uprawy roli. Jest dużo tańsza od działki budowlanej, ale nie można na niej niczego budować. Działka budowlana z kolei to grunt przeznaczony do budowy lub pozostały po wyburzeniu jakichś budynków. Aby działka zyskała status budowlanej, musi spełnić określone warunki, które zapisane są w przepisach ustawy o nieruchomościach.

Czy każdą działkę rolną można przekształcić w budowlaną?

Niestety nie. Jeśli by tak było, w ogóle nie byłoby pewnie działek typowo budowlanych w sprzedaży, ponieważ nikt nie chciałby ich kupować. Działka rolna może być nawet kilkukrotnie tańsza niż budowlana. Najłatwiej przekształcić działkę rolną, na której ziemia jest V lub VI klasy na wsi lub taką, która znajduje się w granicach miast, ponieważ zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1657) grunty rolne położone w granicach miast oraz ziemia klasy V-VI na obszarach miejskich są wyjęte spod ochrony. W związku z tym takie grunty najłatwiej przekształcić w budowlane.

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Otrzymać pozwolenie od ministra rolnictwa lub marszałka województwa za pośrednictwem wójta. Sprawdzić w gminie, czy dana działka ma plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli teren ma przeznaczenie rolne, można wnioskować o zmianę przeznaczenia gruntu. Sprawdzić, czy działka ma dostęp do drogi publicznej i czy są doprowadzone do niej media - jest to warunek konieczny. Jeśli więc tak nie jest, należy udać się do przedsiębiorstwa wodociągowego i zakładu energetycznego w celu sprawdzenia projektów. Sprawdzić, w jakiej odległości od działki stoi inny dom. Działkę można zabudować, jeśli nieopodal jest inna, na której stoi dom. Nie ma jednak jasnych przepisów co do tego, jak daleko od działki powinien stać sąsiedni dom, dlatego interpretacja tego warunku jest zależna jedynie od dobrej woli urzędników.

Na co zwrócić uwagę?

Lepiej unikać działek na terenach rezerwatów i parków narodowych - w takich sytuacjach potrzebna jest dużo większa liczba pozwoleń, np. od ministra środowiska, dyrekcji parku.

- w takich sytuacjach potrzebna jest dużo większa liczba pozwoleń, np. od ministra środowiska, dyrekcji parku. Plan zagospodarowania przestrzennego ma duże znaczenie - najlepiej, by zakładał on zabudowę jednorodzinną na tym terenie.



Zobacz też:

Podatki od nieruchomości

Boisz się budowy domu po 40-tce?

Ceny mieszkań pójdą w górę!

Reklama

Na podstawie artykułu Igora Lagendy z Poradnika domowego