Słyszałaś o programie Mieszkanie plus? To najnowsza propozycja rządu Beaty Szydło skierowana do tych, którzy marzą o własnym mieszkaniu. Przedstawiamy, co będzie można uzyskać dzięki programowi Mieszkanie Plus i jakie są jego najważniejsze założenia. Sprawdź!

Co zyskamy dzięki programowi Mieszkanie plus?

Wciąż jeszcze aktywny jest program Mieszkanie dla Młodych, ale rząd zapowiedział już, że nie zostanie on przedłużony. To oznacza, że będzie trwał maksymalnie do końca 2018 roku, chyba że środki przeznaczone na niego z budżetu państwa skończą się wcześniej. Rząd twierdzi jednak, że nie chce zostawić obywateli bez jakiejkolwiek możliwości wygodnego zamieszkania. Co proponuje w zamian?

Jakie są najważniejsze założenia nowego programu mieszkaniowego?



Program Mieszkanie plus, w nazwie nawiązujący do ostatnio aktywowanego projektu 500+, ma na celu wprowadzenie na rynek tanich mieszkań na wynajem. Specjalnie na ten cel mają zostać wybudowane nowe mieszkania, które będą przeznaczone właśnie na wynajem po preferencyjnych cenach. Koszt budowy takich mieszkań ma nie przekraczać 3000 zł za metr kw., ponieważ mają powstać one na gruntach należących do Skarbu Państwa. Rząd zapowiada też, że będzie istniała możliwość "dojścia do własności" wynajmowanego mieszkania.

Skąd pomysł na program Mieszkanie plus?

Pomysł na wybudowanie tanich mieszkań na wynajem został zaczerpnięty z zachodnich bogatych państw, w których funkcjonują one od lat z powodzeniem. Są dobrym rozwiązaniem dla osób, które niekoniecznie chcą się zadłużać na wiele lat, by kupić mieszkanie na kredyt. A wynajmowanie czegoś za niewielkie pieniądze pozwala na zaoszczędzenie większych kwot lub wydawanie ich na inne cele, co również napędza gospodarkę.

Kiedy program wejdzie w życie?

Trudno powiedzieć, ponieważ na razie program Mieszkanie plus jest dopiero w trakcie przygotowań. Rząd zapowiada, że chce go rozpocząć do końca kadencji. Kazimierz Smoliński ma nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2018 roku powstaną pilotażowe budynki, a rok później program "powinien ruszyć już jako system". Rząd pokłada nadzieję, że uda mu się zrealizować program Mieszkanie plus w ciągu trzech lat.

