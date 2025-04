Gdy kończy się jeden rok, a zaczyna drugi, warto zrobić pewien rekonesans i uzmysłowić sobie, jaki jest stan naszej gospodarki. Czy jest lepiej, niż było, czy gorzej. A może jest szansa na to, że kolejny rok przyniesie sporą poprawę dla naszych budżetów? Jakie tendencje obserwuje się w polskiej gospodarce? Sprawdźmy.

Ceny produktów konsumpcyjnych maleją

Od kilku miesięcy obserwuje się spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Np. w listopadzie 2014 był on niższy w porównaniu do listopada ubiegłego roku o 0,6 proc. Najbardziej, o 5,3 proc., potaniało paliwo, co z pewnością zauważyli kierowcy. Ceny paliw od dawna nie spadały poniżej 5 zł, a obecnie zbliżają się one dość dynamicznie w kierunku 4,5 zł. O 4,6 proc. w dół poszły też ceny odzieży i obuwia. Ceny żywności obniżyły się o 2,7 proc. Dzięki temu na święta w tym roku mogliśmy sobie pozwolić na zrobienie nieco większych zakupów za te same pieniądze, co kilka miesięcy wcześniej. Czy ten trend spadających cen utrzyma się w 2015 roku?

Wynagrodzenie wyższe niż przed rokiem

Średnie wynagrodzenie brutto w 2014 roku w przedsiębiorstwach było wyższe niż przed rokiem. Np. w listopadzie ta różnica wynosiła 2,7 proc. W efekcie średnia pensja brutto przekroczyła próg 4000 zł i wyniosła 4004,8 zł. Poprzednio taki poziom średniego wynagrodzenia brutto został przekroczony w marcu ubiegłego roku. Są szanse, że w 2015 roku średnie wynagrodzenie brutto będzie jeszcze większe, co z pewnością jest optymistyczną prognozą.

Będzie więcej mieszkań?

Według GUS, w 2014 r. oddano do użytkowania 127,6 tys. mieszkań w okresie od stycznia do listopada, czyli o 1,2 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2013 r. Przyszły rok powinien być pod tym względem lepszy, ponieważ liczba wydanych pozwoleń na budowę zwiększyła się o 14,3 proc. i wyniosła 144,4 tys. Aż o 15,3 proc. wzrosła także liczba rozpoczętych budów, osiągając poziom 139,5 tys.

Nowa ustawa o obligacjach

Senat przyjął nową ustawę o obligacjach. Ma ona sprzyjać rozwojowi rynku tych papierów wartościowych, które stają się coraz bardziej popularne wśród oszczędzających i inwestorów. Jej zapisy służyć mają też między innymi zwiększeniu praw posiadaczy obligacji, wprowadzają też nowe rodzaje obligacji.

Na podstawie materiałów prasowych MSL Group