Masz już dość natrętnych telefonów od wiecznie niezmordowanych telemarketerów? Wkrótce może się to zmienić. Już wkrótce zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o prawach konsumenta.

Co zmieni nowelizacja ustawy?

Wchodząca w życie 25 grudnia br. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadzi spore zmiany w sprzedaży telefonicznej. Telemarketerzy, z którymi negatywne doświadczenia deklaruje ponad połowa konsumentów, diametralnie zmniejszą swój udział w zawieraniu umów z klientami. Zapisane w nowelizacji zmiany mają za zadanie zwiększyć ochronę konsumentów przy zawieraniu umów na odległość. Nowe przepisy będą miały zapobiegać pojawianiu się umów z zaskakującymi treściami, od których konsumenci nie mogli odstąpić z powodu braku dowodów ich faktycznej treści.

Telemarketerzy oceniani negatywnie

Zgodnie z przeprowadzonymi przez TNS Polska badaniami, większość z nas nie ma najlepszego zdania o telemarketerach. Co czwarty ocenia kontakt telefoniczny ze swoim operatorem jako nachalny. Duża część pytanych uważa też, że jest on uciążliwy i nie ufa informacjom, jakie przekazuje telemarketer. Tylko 3 proc. ankietowanych uważa, że telemarketerzy przekazują informacje w sposób pełny i rzetelny.

Wnioski z badań absolutnie potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującej ustawy o konsumentach po to, by z jednej strony ograniczyć uciążliwość telemarketingu, a z drugiej zagwarantować nam maksymalne bezpieczeństwo zawieranych w ten sposób umów.

Bez podpisu nie będzie umowy

Od 25 grudnia br. rozmowa z telemarketerem będzie jedynie formą kontaktu i sposobem przedstawienia oferty. Finalnie umowa zostanie zawarta dopiero, gdy klient potwierdzi ją swoim podpisem na trwałym nośniku – np. mailowo lub listem tradycyjnym.

Zagrożenie dla telemarketingu

Znowelizowana ustawa ma za zadanie chronić przede wszystkim konsumenta. Istnieje jednak pewne zagrożenie, że liczba zawieranych umów na drodze rozmowy telefonicznej drastycznie spadnie. Nie wystarczy bowiem słowo klienta. Może zatem się zdarzyć, że w chwili emocji, rozmawiając z konsultantem, zgodzimy się na nową umowę, po czym przemyślimy to i pisemnej zgody już nie dostarczymy. Pracownicy telemarketingu prawdopodobnie będą musieli włożyć dużo więcej pracy w przyciągnięcie klienta.

Kogo będzie obowiązywać nowelizacja ustawy o prawach konsumenta?

Ustawa będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, a nie stosowanie się do jej regulacji może nawet skutkować wszczęciem przez UOKiK postępowania w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, które jest zagrożone karą finansową do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

