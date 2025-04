Według statystyk znaczna część Polaków bierze różnego rodzaju pożyczki i kredyty właśnie przed świętami. Czy faktycznie jest to najlepszy pomysł na wypełnienie domowego budżetu na koniec roku?

Reklama

Dlaczego tak często sięgamy po kredyty w grudniu?

Powodów może być wiele, ale jeden jest podstawowy - chcemy kupić prezenty gwiazdkowe. Otaczające nas wszędzie świąteczne ozdoby, dekoracje w sklepach i na ulicach sprawiają, że zaczynamy mieć wyjątkowo dobry nastrój. Chcemy kupić najbliższym jak najwspanialsze prezenty. Wolimy zatem wziąć na nie kredyt niż smucić się pustym portfelem i skromną gwiazdką.

Wydaje ci się to nieodpowiedzialne? Rzeczywiście takie jest, a mimo to Polacy wciąż kuszą się na przedświąteczne pożyczki chwilówki, które tak naprawdę później spędzają im sen z powiek nawet przez cały kolejny rok spłat. To oznacza, że po tegorocznych szalonych wydatkach na gwiazdkowe upominki jedna piąta z nas przez kolejne miesiące będzie wspominać te święta w nieco mniej przyjemnym aspekcie, przelewając na konto banku kolejną ratę kredytu.

Jak duże pożyczki bierzemy?

To zależy od wielu czynników. Banki chcą nam udzielać pożyczek, przecież z procentów, jakie im później oddajemy, utrzymują się. Jednak ostatecznie nie każdy może dostać tak samo wysoką pożyczkę - banki dokładnie sprawdzają, czy w ogóle jesteśmy w stanie spłacić określoną kwotę, zanim ją nam przyznają. Jedni zatem pożyczają nawet kilka tysięcy, inni kilkaset złotych.

Według badań, które specjalnie w tym celu wykonano, średnio przed świętami pożyczamy 510 zł. Kwota ta nie wydaje się zatem jakaś zawrotna. Można by się zastanowić nad tym, dlaczego pożyczamy akurat tyle - czy więcej nam faktycznie nie potrzeba, czy może staramy się być jednak rozsądni i nie pożyczać więcej, niż będziemy w stanie później spłacić.

Eksperci apelują, aby pożyczać z głową

Przedstawiciele instytucji finansowych radzą, by stawiać sobie limity wydatków i absolutnie ich nie przekraczać. Jeśli już pożyczamy, niech to będzie jak najmniejsza kwota i tylko taka, która jest nam potrzebna do zaspokojenia naprawdę ważnych potrzeb. Nie ma sensu zadłużać się tylko po to, by miło spędzić jeden dzień, ponieważ konsekwencje takiego działania możemy odczuwać przez długi czas.

Zobacz też:

Ile wydajemy na święta?

Jak zaoszczędzić na prezentach?

Wydatki na święta cię nie zaskoczą!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Clue PR