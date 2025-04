Co zrobić, kiedy do obdarowania masz całą rodzinę, a zasoby portfela niewielkie? Zaplanuj świąteczne zakupy mądrze! Skorzystaj z naszych porad, a zyskasz nie tylko spore oszczędności, lecz także radość na twarzach bliskich osób.

Oszczędzanie na prezentach - jakie są możliwości?

1. Skorzystaj z darmowej dostawy

Zanim zdecydujesz się na zakupy w danym sklepie internetowym, sprawdź, ile kosztuje dostawa. Może się okazać, że jest ona tak droga, że o wiele bardziej opłaca się zakup danego produktu w sklepie stacjonarnym lub skorzystanie z oferty innego, może nawet nieco droższego sklepu, ale oferującego tańszą dostawę. Warto też zdecydować się na zakup kilku prezentów u jednego sprzedawcy - wiele marketów oferuje darmową dostawę przy zakupach od jakiejś kwoty.

Dodatkowo kupując przez Internet, zaoszczędzasz nie tylko pieniądze, lecz także czas, tak cenną rzecz zwłaszcza w przedświątecznym szale sprzątania, gotowania, dekorowania domu i wszelkich innych przygotowań do Świąt.

2. Ustal graniczną kwotę, jakiej nie możesz przekroczyć

Jeśli nie masz pomysłu, co kupić bliskim, pomyśl przede wszystkim o tym, ile chcesz wydać na wszystkie prezenty. Nie jest to może najbardziej eleganckie, ale za to niezwykle praktyczne podejście. Jak już ustalisz kwotę, do której możesz przebierać w prezentach, łatwiej będzie ci coś fajnego znaleźć. Do tego na pewno nie będzie tak, że nagle zauważysz, jak bardzo przekroczyłaś zaplanowany budżet świąteczny. Będziesz po prostu od początku wiedziała, ile w sumie maksymalnie wydasz.

3. Zrób prezenty sama

Masz talent i ciekawe pomysły? Świetnie! Wykorzystaj je w okresie świątecznym. Zrób sama prezenty dla przyjaciół i rodziny. Wydasz przy tym bardzo niewiele, jedynie na jakieś materiały, a w zamian podarujesz bliskim niepowtarzalne upominki. Tak naprawdę często chodzi wcale nie o sam prezent, a o fakt pamiętania o kimś. W sklepach znajduje się tysiące fajnych,ale kompletnie niepraktycznych rzeczy. Nie musisz się nimi zadowalać. Postaw na własną inwencję i stwórz świąteczne prezenty samodzielnie.

4. Wymień uzbierane punkty na prezenty

Kto powiedział, że punkty lojalnościowe, np. ze stacji benzynowych lub z marketów, musisz przeznaczać wyłącznie na własne potrzeby? Możesz przecież wymienić je na jakieś ciekawe prezenty dla przyjaciół. Pomyśl, czy ktoś nie wspominał ci ostatnio, że potrzebuje kupić coś, co akurat znajduje się w katalogu i mogłabyś nabyć to z uzbieranych punktów.

5. Kup prezenty na posezonowych wyprzedażach

Ten patent naprawdę się opłaca! Zwykle kupujemy bliskim prezenty ponadczasowe, uniwersalne. Nie ma zatem znaczenia, kiedy to zrobimy. Jeśli widzisz coś wyjątkowego, a do tego w okazyjnej cenie, kupuj od razu. Na świąteczny prezent będzie jak znalazł. A do tego w grudniu ominą cię szaleństwa świątecznych zakupów.

6. Porównuj ceny produktu w różnych sklepach

Jak to zrobić, żeby nie tracić przy tym wielu godzin na chodzeniu od sklepu do sklepu? W XXI wieku to żaden problem - wystarczy wpisać daną rzecz do jakieś porównywarki internetowej, aby w dosłownie chwilkę dowiedzieć się, gdzie najtaniej kupić daną rzecz. Bardzo proste, bardzo szybkie i do tego maksymalnie ekonomiczne rozwiązanie! Idealne dla rozważnych klientek.

7. Bierz udział w przedświątecznych konkursach

Lubisz brać udział w konkursach czy loteriach? Spróbuj szczęścia przed Świętami! Teraz praktycznie wszędzie zalewają nas oferty konkursowe, jedne ciekawsze, inne mniej, ale w każdych nagrody są absolutnie realne. Jeśli nie stać się na szalone zakupy prezentowe, a chciałabyś podarować bliskim coś wyjątkowego, może uda ci się dany prezent po prostu wygrać. Biorąc udział w konkursie często wkładasz os siebie naprawdę niewiele, za to zyskać możesz wspaniałe nagrody.

