Święta za pasem. Już tylko kilka tygodni zostało do tegorocznej gwiazdki i powoli wchodzimy w ten czas magii świąt. Witryny sklepowe coraz śmielej zachęcają nas do dokonywania świątecznych zakupów, nabywania prezentów i... opróżniania portfeli. Jesteś na to gotowa?

Kup wcześniej, zapłacisz mniej

Jeszcze kilka lat temu bardzo opłacało się zwlekać do ostatniego dnia z robieniem przedświątecznych zakupów, sklepy oferowały wtedy znaczne obniżki cenowe. Teraz zaczyna się to zmieniać. Sklepy chcą jak najszybciej opróżniać magazyny, dlatego już teraz kuszą ofertami niższych cen. Czy warto z nich korzystać? To zależy od tego, jak bardzo jesteśmy odporne na wszelkie "okazje". Z jednej strony warto kupić dany prezent już teraz, jeśli cena jest faktycznie atrakcyjna. Z drugiej strony jednak może nam być trudniej później oprzeć się przed kupieniem jeszcze czegoś... i jeszcze czegoś, bo im bliżej świąt, tym mania kupowania może doskwierać nam bardziej.

A ile w tym roku wydamy?

Mimo że większość Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako podobną do zeszłorocznej, planujemy wydać na święta więcej niż przed rokiem. Polacy nie zamierzają ograniczać swojego budżetu świątecznego. Na tegoroczne wydatki zamierzamy przeznaczyć 13 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Zdaniem badanych, na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi w 2013 roku wydaliśmy rzeczywiście ok 1 028 zł (wobec wcześniejszych planów 1 126 zł). W tym roku kwota ta ma się zwiększyć do prawie 1 160 zł.

Jakie prezenty kupujemy najczęściej?

Od lat lista prezentów, które najchętniej kupujemy, wygląda podobnie. Zaskakujące może być jedynie to, że na pierwszym miejscu wybieramy książki, podczas gdy czytelnictwo w Polsce jest zatrważająco niskie. Jak widać, książki lubimy mieć, ale niekoniecznie znać ich zawartość.

A co jest na kolejnych miejscach w rankingu kultowych prezentów?

Dla dorosłych - kosmetyki, perfumy, słodycze;

- kosmetyki, perfumy, słodycze; dla dzieci - zabawki edukacyjne, kreatywne, naukowe;

- zabawki edukacyjne, kreatywne, naukowe; dla nastolatków - gry video, słodycze.

