Często zdarza się, że biznesmeni stają przed trudnym dylematem – w jaki sposób podziękować partnerowi biznesowemu za owocną współpracę przy projekcie lub jak wyrazić wdzięczność partnerowi w interesach. Jak powinna się zachować osoba wręczająca upominek i co powinno nim być, aby nikogo nie urazić i móc w przyszłości kontynuować współpracę, a podarowany prezent w biznesie nie zaprzepaścił tego?

Reklama

Wręczanie prezentów partnerom biznesowym wydaje się być błahą sprawą. Jednakże obowiązuje w tej kwestii, zwłaszcza na wyższym szczeblu, pewien protokół zachowań, objaśniający, które z nich są dopuszczalne, a które nie. Przestrzeganie ich świadczy o obyciu osoby, a także o jej dobrym wychowaniu. Popełnienie faux-pas może skutkować zdystansowaniem osoby obdarowanej, pogorszeniem relacji interpersonalnych, a nawet zerwaniem dalszej współpracy.

Prezenty w biznesie w innych kulturach

Japonia

W kulturze japońskiej prezenty w biznesie świadczą o szacunku i są znaczącym elementem w ustalaniu dobrych relacji z partnerem. Sam prezent może być skromny (zbyt droga rzecz może krępować obdarowanego), jednakże bardzo liczy się etykieta i odpowiednio dobrane opakowanie. Przede wszystkim podarunek powinien być zapakowany w pudełko owinięte kolorowym papierem dobrej jakości.

Zdecydowanie należy unikać białych opakowań, jako że kolor ten kojarzony jest ze śmiercią. Wręczać podarunek powinno się obydwoma rękami, kłaniając się. Możliwe jest spotkanie się z odmową przyjęcia prezentu – w tej sytuacji należy nalegać na jego akceptację. Dobrze jest też widziane wcześniejsze uprzedzenie o chęci podarowania prezentu – wtedy osoba obdarowywana czuje się bardziej komfortowo i może przygotować się na odwzajemnienie gestu.

Kraje arabskie

W krajach arabskich prezenty także odgrywają znaczącą rolę w kontaktach biznesowych. Jednakże tutaj dobrze widziane są wysokie jakościowo przedmioty i gadżety. Na pewno nie powinno się arabskim partnerom wręczać alkoholu (islam zabrania jego spożywania), perfum, bielizny, a także wszelkich przedmiotów kojarzących się z nagością bądź zawierających motywy zwierzęce. Źle widziane jest także wręczanie prezentów kobietom. Podarunek należy zawsze wręczać drugiej osobie prawą ręką (lewa uznawana jest za „nieczystą”).

Dania

Z kolei w Danii wręczenie prezentów partnerom biznesowym jest bardzo negatywnie postrzegane, ponieważ w opinii społeczeństwa kojarzy się z próbą przekupstwa i uważane jest za gest o podłożu korupcyjnym. Oczywiście co człowiek, to opinia i nie każdy zrazi się do nas po otrzymaniu podarunku. Jeśli już zdecydujemy się na wręczenie czegoś Duńczykowi, unikajmy rodzimych trunków - zwłaszcza wódka uważana jest za prymitywny gatunek alkoholu.

Zobacz też:

Przyjacielskie relacje z szefem8 cech niezbędnych w biznesieJak zmotywować pracownika do pracy?

Styl i umiar

Wracając na polskie podwórko trzeba stwierdzić, że nie w każdej kulturze korporacyjnej prezent biznesowy w postaci alkoholu bądź słodyczy jest dobrze widziany. Ma na to wpływ wiele czynników – czasami jest to postrzegane jako zła praktyka, a czasami nie potrafimy przewidzieć, czy obdarowana osoba aktualnie nie stosuje jakiejś diety, albo nie należy do klubu AA.

„Najlepszy prezent to taki, który jest skrojony na miarę i który nie urazi naszego partnera. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem są vouchery prezentowe, które są bardzo taktowne i dają nam spore pole manewru. Jeżeli współpracujemy z kimś od dłuższego czasu i znamy jego zainteresowania, możemy idealnie dobrać dla niego prezent – fanom motoryzacji podarować voucher na przejażdżkę sportowym samochodem, fanom lotnictwa bon na lot paralotnią lub widokowy lot wzdłuż Wisły. Natomiast jeżeli nie znamy naszego partnera na stopie towarzyskiej, można wręczyć mu zestaw podarunkowy, składający z kilkunastu propozycji do wyboru. W ten sposób sam obdarowany wybiera z której atrakcji skorzysta". – mówi Ernestas Vasiliauskas, prezes firmy Super Prezenty.

Jak drogie prezenty w biznesie można dawać?

Cena prezentu powinna być rozsądna i nie przekraczać kwoty kilkuset złotych. Zbyt tani prezent może świadczyć o lekceważeniu drugiej osoby. Natomiast z drugiej strony zbyt drogi prezent może wprawić osobę obdarowaną w zakłopotanie oraz nasuwać skojarzenie przekupstwa. Prezent powinien być elegancko zapakowany, a przy wręczaniu należy wymienić niezbędne uprzejmości, aby nie sprawić wrażenia, że prezent dawany jest „na siłę”. Osoba obdarowana powinna rozpakować podarunek przy ofiarodawcy i nawet gdy nie będzie z niego zadowolona, nie powinna tego okazywać, tylko uprzejmie podziękować.

Zobacz też:

Przyjacielskie relacje z szefem

8 cech niezbędnych w biznesie

Jak zmotywować pracownika do pracy?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych