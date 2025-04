Każdy pracownik, który pracuje na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu. To, ile dni urlopu przysługuje mu w danym roku, zależy od jego stażu pracy oraz od tego, jak długo pracuje w danej firmie. Co zatem należy zrobić, gdy pracodawca nie chce dać urlopu, który pracownikowi się należy?

Ile dni urlopu można wykorzystać w ciągu roku?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest różny i zależy od kilku rzeczy. Pracownik, który ma mniej niż 10 lat pracy, ma prawo do 20 dni urlopu w danym roku rozliczeniowym, natomiast gdy jego staż pracy jest większy, liczba tych dni zwiększa się do 26. Jeśli jednak w ciągu roku dana osoba zmienia pracę, przysługuje jej urlop za ten okres, w którym pracuje u obecnego pracodawcy. Dodatkowo, jeśli pracownik zatrudniony jest na niepełny etat, liczba jego dni urlopowych również jest proporcjonalnie zmniejszana.

Co można zrobić, gdy pracodawca nie chce dać urlopu?

Pracownik ma prawo wziąć urlop w pełnym wymiarze, jaki mu przysługuje. Musi jednak liczyć się z tym, że w różnych firmach plany urlopowe zgłasza się z różnym wyprzedzeniem. Niektórzy pracodawcy nie chcą zgodzić się na urlop pracownika, ponieważ:

wniosek urlopowy składa zbyt późno i nie ma możliwości takiej reorganizacji pracy, by podczas nieobecności danego pracownika uniknąć przestoju;

i nie ma możliwości takiej reorganizacji pracy, by podczas nieobecności danego pracownika uniknąć przestoju; firma zatrudnia niewiele osób i nie każdy może wziąć urlop w tym samym czasie, ponieważ wtedy zabrakłoby osób, które zastępowałyby tych, którzy aktualnie przebywają na urlopie;

i nie każdy może wziąć urlop w tym samym czasie, ponieważ wtedy zabrakłoby osób, które zastępowałyby tych, którzy aktualnie przebywają na urlopie; pracownik wymaga urlopu w wymiarze dwóch tygodni lub więcej, a pracodawca nie chce, by ktoś jednorazowo wyjeżdżał na tak długo.

W przypadku pierwszych dwóch sytuacji faktycznie należy być wyrozumiałym i postarać się dogadać z szefem co do urlopu. Natomiast jeżeli pracodawca w ogóle nie chce dać pracownikowi urlopu dłuższego niż np. kilka dni, łamie prawo.

Pracownik może się wówczas powołać na art. 162.Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje w ciągu roku nieprzerwany urlop w wymiarze 14 dni. Pracodawca nie powinien przeciwstawiać się, gdy pracownik właśnie o taki urlop wnioskuje.

