Każdy z nas ma prawo do wypoczynku. Wynika to nie tylko z przepisów zawartych w kodeksie pracy, lecz także w polskiej Konstytucji. Nie wszyscy jednak mogą wypoczywać tak samo długo. Dlaczego? Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od naszego stażu pracy. Jak się go oblicza?

Co ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wpływają na to np. następujące okresy:

czas poprzedniego zatrudnienia , niezależnie od tego, czy były jakieś przerwy w dotychczasowym zatrudnieniu oraz dlaczego zakończyły się poszczególne stosunki pracy;

Jak szkoła wlicza się do stażu pracy?

Warto wiedzieć, że nie tylko nasze faktyczne zatrudnienie wlicza się do okresu pracy, który jest podstawą wymierzenia urlopu wypoczynkowego. Skończona szkoła również traktowana jest jako staż pracy, przy czym:

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub innej równorzędnej daje nam tyle lat pracy, ile ona faktycznie trwała (zgodnie z ustalonym programem nauczania), nie więcej jednak niż 3 lata;

Jeżeli jednocześnie pracowałaś i uczyłaś się, możesz wybrać, czy chcesz, żeby do stażu pracy wliczał ci się okres zatrudnienia, czy nauki. Wybierasz po prostu rozwiązanie, które jest dla ciebie korzystniejsze.

Od czego jeszcze zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Od okresów takich jak:

czas pobierania zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych , przebywanie na stażu lub praktykach zawodowych w miejscu pracy;

