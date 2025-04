Strażnik więzienny ma za zadanie pilnować przestępców. Pamiętaj, by zastanowić się dwa razy, zanim zdecydujesz się podjąć rekrutacji do służby więziennej!

Praca w służbie więziennej nie należy do łatwych. Osoby, które są umieszczone w zakładach karnych, nie są opanowane oraz bezkonfliktowe. Zdarzają się ustępstwa od takich zachowań, lecz bardzo rzadko. Praca strażnika więziennego jest nieprzewidywalna i codziennie mierzy się z różnymi niepożądanymi sytuacjami. Jest to praca dla ludzi o stalowych nerwach.

Strażnik więzienny musi pilnować osób skazanych, w zakładach karnych oraz w aresztach śledczych. Jest odpowiedzialny również za przystosowanie osadzonych do dalszego życia na wolności oraz resocjalizacji ich. Strażnik nie lekceważy więźniów ani nie podchodzi do codziennych obowiązków nierozsądnie. Z jednej strony pełni on funkcję strażnika groźnego, a z drugiej podejmuje rozmowy oraz sprowadza więźniów na dobrą drogę.

W pracy strażnika więziennego występuje dużo wyzwań, które czasem są wyczerpujące psychicznie. Ciężko stwierdzić, czy jakiekolwiek wynagrodzenie zrekompensuje czas pracy strażnika. Awansując, dostaje równoznaczne wynagrodzenie oraz wzrasta mu odpowiedzialność i zakres obowiązków, którymi są:

ochrona społeczeństwa przed sprawcami,

dokonywanie aresztowań tymczasowych,

zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach karnych,

prowadzenie centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności.

Stereotypem jest myśl, że pracownicy służby więziennej zarabiają dużo ze względu na ciężkie warunki pracy. Prawdopodobnie żadne pieniądze nie zrekompensują pracy poświęconej temu zajęciu. Średnie miesięczne wynagrodzenie strażnika więziennego wynosi około 5 500 złotych brutto. Najniższe zarobki oscylują na kwotę około 3 900 złotych netto, a najwyższe nawet do 6 000 złotych netto. Wszystko zależy od stażu pracy oraz od pełniącego stanowiska.

Zanim odbędzie się rekrutacja do służby więziennej, to powinnaą spełniać określone wymagania. Należą do nich:

korzystanie z praw publicznych,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

posiadanie uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej,

przedłożenie rękojmi zachowania tajemnicy zawodowej.

Wiesz już, jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać się do służby więziennej. Czas więc na rekrutację, a wygląda ona następująco:

I etap wstępny

Ocena złożonych dokumentów oraz wstępna kwalifikacja kandydatów. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, oceniane są kompetencje personalne i społeczne kandydata. Przeprowadzenie testu wiedzy odnośnie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa. Uzyskanie informacji odnośnie kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej. Wypełnienie oceny kandydata. Ogłoszenie wyników.

II etap sprawdzający

Teoretyczny test wiedzy ogólnej – z zakresu funkcjonowania państwa, wymiaru sprawiedliwości oraz więzienia. Test składa się z 30 pytań zamkniętych, a na test przeznaczone jest 35 minut.

III etap końcowy

Test sprawnościowy, polegający na:

skoku w dal – kobiety do 175 cm, mężczyźni do 245 cm,

– kobiety do 175 cm, mężczyźni do 245 cm, rzutu piłką lekarską – kobiety do 11 metrów, mężczyźni do 15 metrów,

– kobiety do 11 metrów, mężczyźni do 15 metrów, skłonie tułowia w przód – dotknięcie kolan głową dla kobiet i mężczyzn,

– dotknięcie kolan głową dla kobiet i mężczyzn, biegu wahadłowym – kobiety do 17 sekund, mężczyźni do 27 sekund,

– kobiety do 17 sekund, mężczyźni do 27 sekund, biegu po kopercie – kobiety do 24 sekund, mężczyźni do 22 sekund.

Jeśli starasz się o pracę w więzieniu, musisz być asertywna, dyspozycyjna oraz powinnaś okazywać empatię. Dobrze widziana będzie odporność na stres oraz zdyscyplinowanie. Gdy już posiadasz te cechy, to powinnaś przedłożyć następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby więziennej,

świadectwo pracy,

potwierdzenie wykształcenia oraz kwalifikacji,

ankietę personalną,

odpis aktu urodzenia,

zaświadczenie lekarskie, które pozwala na przystąpienie do testu sprawnościowego,

kopię dowodu i książeczki wojskowej.

