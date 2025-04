Podczas rozmowy kwalifikacyjnej może paść wiele różnych pytań, ponieważ każdy z aplikujących o pracę jest inny. Warto jednak być przygotowaną, chociaż na część z nich. Oto lista 100 najczęściej zadawanych pytań.

Pytania podstawowe:

• Powiedz mi coś o sobie

• Jakie są Twoje mocne strony?

• Jakie są Twoje słabe strony?

• Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku?

• Co chciałbyś robić za 5 lat?

• Jaka byłaby dla Ciebie idealna firma?

• Dlaczego zdecydowałeś się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy?

• Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?

• Co lubiłeś najbardziej w swojej poprzedniej pracy?

• Która praca była dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca?

• Co możesz dla nas zrobić, a czego nie mogą inni kandydaci?

• Jaki był Twój zakres obowiązków na ostatnim stanowisku?

• Dlaczego opuściłeś poprzednie miejsce pracy?

• Co wiesz o naszej branży?

• Co wiesz o naszej firmie?

• Czy jesteś gotowy się przeprowadzić?

• Czy masz jakieś pytania?

Wywiad:

• Jaki był projekt ostatnio realizowałeś? Jakie były wyniki?

• Czy miałeś poczucie, że przekraczałeś zakres swoich obowiązków? Podaj przykład.

• Czy możesz podać przykłady, kiedy Twoja praca była krytykowana?

• Czy pracowałeś w zespole, w którym ktoś był obciążeniem dla innych? Jak sobie z tym poradziłeś?

• Czy musiałeś kiedyś skrytykować czyjąś pracę? Jak sobie z tym poradziłeś?

• Jaka jest Twoja największa porażka? Czego Cię nauczyła?

• Co Cię irytuje w innych ludziach i jak sobie z tym radzisz?

• Jeśli Twój szef poprosi Cię o zrobienie czegoś, z czym się nie zgadzasz jak zareagujesz?

• Jaki etap w Twoim życiu był dla Ciebie najtrudniejszy? Jak sobie poradziłeś?

• Podaj przykład źle wykonanego zadania. Jak sobie poradziłeś?

• Opowiedz mi o sytuacjach konfliktowych w miejscu pracy.

• Jeśli dowiedziałbyś się, że Twoja firma działa niezgodnie z prawem, to, co byś zrobił?

• Jakie zadania były dla Ciebie za trudne? Jak sobie poradziłeś?

• Jaka decyzja była dla Ciebie najtrudniejsze w ciągu ostatnich 2 lat? Jak doszedłeś do tej decyzji?

• Opisz, jak zachowałbyś się w sytuacji, kiedy wiele zadań byłoby do wykonania tego samego dnia, jednak wiedziałbyś, że wykonanie wszystkiego nie jest możliwe.

Pytania o wynagrodzenie:

• Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?

• Jaka jest historia Twojego wynagrodzenia?

• Gdybyś otrzymał proponowane wynagrodzenie, ale pod warunkiem napisania zakresu obowiązków, co byś zrobił?

Pytania o rozwój kariery:

• Czego szukasz, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej?

• Co zrobisz, aby udoskonalić swoje umiejętności zawodowe?

• Jakie cele postawiłbyś sobie, gdybyś dostał tę pracę?

• Gdybym zwrócił się do Twojego ostatniego przełożonego z pytaniem, jakie szkolenia by zaproponował, jak myślisz, co by odpowiedział?

Pytania dotyczące rozpoczęcia pracy:

• Jak szybko zbudujesz swoją wiarygodność w zespole?

• Jak długo potrwa okres, po który zobaczymy rezultaty Twojej pracy?

• Jak wyobrażasz sobie siebie w pracy przez pierwszych 30 dni?

• Jeśli dostaniesz tę prace, jaką strategię obierzesz przez pierwsze 90 dni?

Więcej na Twój temat:

• Jak opiszesz swój styl pracy?

• Jaka byłaby dla Ciebie idealna sytuacja w pracy?

• Czego oczekujesz, jeśli chodzi o warunki pracy, kulturę organizacyjną firmy?

• Podaj pomysły, które chciałbyś wdrożyć w życie

• Jakich narzędzi i technik używasz w organizacji swojej pracy?

• Jeśli miałbyś wybrać jeden opis swojej osoby to, który byś wybrał – osobę skupiona na szczegółach, czy raczej na szerszej perspektywie?

• Opowiedz mi o osiągnięciach, z których jesteś dumny.

• Kto był Twoim ulubionym menadżerem i dlaczego?

• Co myślisz o swoim poprzednim szefie?

• Czy spotkałeś w swoim zawodowym życiu osobę, którą naprawdę cenisz?

• Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?

• Z czego jesteś naprawdę dumny?

• Co lubisz robić?

• Jakie są Twoje długoterminowe marzenia?

• Kim chciałbyś zostać?

• Jaka jest Twoja osobista misja?

• Jakie pozytywne rzeczy mógłby o Tobie powiedzieć ostatni szef?

• Jakie 3 cechy wymieniliby Twoi przyjaciele, aby Cię opisać?

• Jakich pozytywnych cech Ci brak? Wymień 3.

• Jeśli szukałbyś kogoś na to stanowisko, jakich cech szukałbyś u kandydatów?

• Wymień 5 słów, które opisują Twój charakter

• Kto wywarł największy wpływ na Twoje życie zawodowe? I jak?

• Jakie są Twoje największe obawy?

• Czego najbardziej żałujesz i dlaczego?

• Czego nauczyłeś się w szkole? Co było dla Ciebie najważniejsze?

• Dlaczego wybrałeś tą szkołę?

• Czego będzie Ci brakowało z Twojej poprzedniej pracy?

• Co myślisz o odpowiedzi „nie” na pytanie?

• Jakbyś się czuł pracując dla osoby, która potrafi mniej niż Ty?

• Jakbyś mnie ocenił, jako rekrutera?

• Powiedź mi jedną rzecz o sobie, której nie powinienem wiedzieć.

• Powiedź mi, jaka jest różnica między dobrym a wyjątkowym.

• Jakim samochodem jeździsz?

• Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ale jeśli teraz mógłbyś być gdzieś na świecie, to gdzie byś był?

• Jaką książkę ostatnio czytałeś?

• Jakie magazyny prenumerujesz?

• Jaki najlepszy film widziałeś w ciągu ostatniego roku?

• Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?

• Kim są Twoi bohaterowie?

• Co lubisz robić dla zabawy?

• Co robisz w wolnym czasie?

• Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa?

Pytania na inteligencję:

• Ile razy dziennie wskazówki zegara pokrywają się?

• Jak zważyłbyś samolot bez wagi?

• Wymień 10 sposobów wykorzystania ołówka, inny niż pisanie

• Sprzedaj mi ołówek

• Jeśli byłbyś zwierzęciem to, jakim?

• Dlaczego piłka tenisowa pokryta jest meszkiem?

• Jeśli mógłbyś wybrać super moc to, jaką i dlaczego?

• Jeśli mógłbyś pozbyć się któregoś z województw to, które by to było?

• Z zamkniętymi oczami powiedź mi krok po kroku, jak zawiązałbyś moje buty.

