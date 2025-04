Powrót do pracy po świętach nie należy do najłatwiejszych czynności. I nie najprzyjemniejszych... Bądźmy szczerzy, o wiele przyjemniej jest wypoczywać w gronie rodziny, ucztować, wysypiać się i nie myśleć o jakichkolwiek obowiązkach. Nie ma jednak co się użalać, ale trzeba wracać do pracy, Im szybciej wdrożymy się do codziennych zadań, tym łatwiej będzie nam przetrwać ten poświąteczny czas.

Jak umilić sobie powrót do pracy po świętach?

Słodka przyjemność z rana

Przede wszystkim zacznij od miłego poranka. Możesz tego dnia zaserwować sobie np. pyszne ciastko do kawy, nie licząc kalorii. Przecież to jedno ciastko i tak nie zmieni znacząco twojej wagi, zwłaszcza w porównaniu z obfitością świątecznych dań. Powrót do pracy po wolnych dniach i tak niesie za sobą spory ciężar, nie ma sensu dokładać sobie zmartwień związanych z nadmiarem kilogramów. Odchudzać zaczniesz się jutro... Dziś spraw, by praca była przyjemna. I zajmująca.

Aktywne wypełnienie dnia obowiązkami zawodowymi

Nie myśl, że mało obowiązków po powrocie do pracy to dobry sposób na wdrożenie się w aktywne działanie. Jeśli będziesz snuć się po biurze przez pół dnia, dzień będzie ci się dłużył i odczujesz silne znużenie. Zacznij działać i to od razu! Tak naprawdę po świątecznym relaksie twój umysł pracuje zdecydowanie szybciej i efektywniej. Tego dnia możesz zrobić więcej, niż się spodziewasz, jeśli tylko odpowiednio się zaangażujesz.

Nieco wydłużona przerwa

Kiedy już dotrwasz do lunchu, zrób sobie kolejną przyjemność. Możesz dłużej zostać w firmowej stołówce i spędzić czas ze współpracownikami, wymieniając się wspomnieniami o tym, jak każdy z was spędził święta. Taki relaks wśród znajomych, z rozmowami i żartami nieco oderwie cię od obowiązków,a do tego uzmysłowisz sobie, jak to jednak dobrze jest pracować w firmie wśród ludzi, których się lubi i z którymi przyjemnie jest zjeść wspólny lunch.

Możesz też po nieco szybszym lunchu udać się na krótki spacer. Kwietniowa pogoda nie zawsze sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, ale jeśli tylko masz taką możliwość, warto z niej skorzystać. Taki spacer pomoże ci też nieco odświeżyć i dotlenić mózg, więc po powrocie z pewnością wykonasz resztę zadań błyskawicznie. Do pracy będzie motywował cię też fakt, że właściwie już większość dnia minęło i niedługo czeka cię całe leniwe popołudnie. Leniwe, ale nie zmarnowane!

Czas wolny poświęć na ruch!

Po kilkugodzinnym czasie spędzonym w biurze warto poruszać się, jeśli aura na to pozwala, zdecydowanie na świeżym powietrzu. Nie możesz żyć cały dzień pracą i problemami z nią związanymi, a nic tak nie resetuje umysłu, jak porządny trening. Wybierz się choćby na rower lub idź pobiegać. Miej też na uwadze, że jeszcze tylko kilka tygodni i majówka!

