Kontigo stawia na sprzedaż online. W sklepach trwają wyprzedaże.

Reklama

Spis treści:

Sieć drogerii Kontigo zamyka wszystkie swoje sklepy stacjonarne – ustaliło Radio Eska. Informację tę potwierdziła grupa Eurocash, do której należy marka.

To krok Grupy w kierunku wzrostu efektywności i decyzja, która wpisuje się w cel osiągnięcia progu rentowności w segmencie projektów w 2025 r. Wierzymy, że zarówno inwestorzy, jak i konsumenci ją docenią

— wyjaśnili przedstawiciele Grupy Eurocash w mailu przesłanym do Radia Eska.

Zdaniem Pawła Perygi, Head of Technology w Unity Group, przejście sieci Kontigo wyłącznie do kanału online to świadomy i przemyślany ruch.

To kolejny ruch grupy w stronę zwiększenia efektywności sprzedaży i zbliżenia się do osiągnięcia progu rentowności dla tego konkretnego projektu, który w ostatnim czasie przynosił straty. Brak fizycznego punktu handlowego to brak kosztów związanych z wynajmem lokalu, utrzymaniem magazynów i obsługą klientów na miejscu. Ale takie rozwiązanie to nie tylko mniejsze koszty, ale też większa elastyczność i wyjście naprzeciw tym klientom, dla których najważniejszym czynnikiem przy zakupach jest ich wygoda, a takiej doświadczają online

- mówi Paweł Heryga na łamach dla handlu.pl.

Pierwszy sklep Kontigo w Polsce został uruchomiony w 2014 r. przy ul. Chmielnej w Warszawie. To, co wyróżniało drogerię, to spersonalizowana obsługa klienta, który mógł liczyć na indywidualną pomoc w doborze produktów. W 2019 roku marka miała 32 sklepy, ale w 2023 r. tylko 20.

W ostatnich latach sieć Kontigo zmagała się z problemami finansowymi – w sprawozdaniu za 2022 rok sieć wykazała straty w wysokości 34 mln zł. Problemem okazały się również rosnące koszty prowadzenia działalności oraz zmiany w nawykach zakupowych Polaków, w tym częstsze zakupy online.

Czytaj także:

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

Co sprawia, że koreańskie kosmetyki są tak wyjątkowe?

Kawa w butelce, czyli najlepsze kosmetyki z kofeiną i kawą. Znajdziesz tu peelingi, balsamy, a także szampony, kremy i sera