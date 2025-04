O kosmetykach z kofeiną lub ekstraktami kawowymi mówi się często "kawa w butelce". Idealnie sprawdzają się one do pielęgnacji skóry zmęczonej, dojrzałej oraz przesuszonej. Dodatkowo kosmetyki z kawą pięknie pachną i dodają energii na cały dzień.

Kofeina i ekstrakty kawowe mają wiele cennych właściwości. Przede wszystkim korzystnie wpływają na redukcję przebarwień oraz cieni pod oczami. Kofeina poprawia koloryt skóry, ale przede wszystkim wykazuje silne działanie anti-aging. Wygładza skórę i napina ją, sprawiając, że staje się jędrna i pozbawiona pierwszych oznak starzenia. Czasem wykorzystuje się ją w kosmetykach do cery naczynkowej czy z trądzikiem różowatym.

Szerokie zastosowanie ma także kawa mielona. Sprawdza się przede wszystkim w peelingach, scrubach oraz maskach do twarzy. Niekiedy producenci umieszczają ją także w kosmetykach złuszczających do skóry głowy, choć w tym przypadku lepiej sięgać po produkty kwasowe i enzymatyczne, a nie peelingi mechaniczne.

Peeling z kawy świetnie wpływa za to na ciało oraz cerę - złuszcza martwy naskórek, poprawia koloryt oraz wspiera procesy regeneracyjne naskórka.

fot. Kawa w butelce, czyli kosmetyki z kofeiną/Adobe Stock, etonastenka

Kofeina i kawa najczęściej pojawia się w kosmetykach do pielęgnacji twarzy, w szczególności okolicy pod oczami. Spotkasz je w formie kremów, nawilżających masek oraz lekkich ser. Te ostatnie są szczególnie cenione i popularne - skoncentrowane w kroplach składniki aktywne szybko się wchłaniają, dzięki czemu silnie pielęgnują i regenerują skórę.

Kawa jest też chętnie wykorzystywana w kosmetykach do włosów. Dzięki niej możesz przyciemnić włosy i przedłużyć świeży wygląd koloryzacji. Świetnie sprawdzą się także do niwelowania siwizny. Kosmetyki z kawą nie są jednak zalecane do włosów blond - mogą je nieestetycznie zabarwić, tworząc zielonkawą poświatę.

Szczególnie popularne są kosmetyki do ciała z ekstraktem z kawy lub z kofeiną. Ujędrniają i pomagają złuszczać naskórek, pozostawiając skórę przyjemnie gładką i nawilżają. Jednocześnie kawa lekko barwi, przez co ciało wygląda na zdrowo opalone. Z tego powodu ekstrakty kawowe często są dodatkiem w balsamach samoopalających.

Jeśli szukasz "kawy w butelce", zdecydowanie warto sięgnąć po te propozycje. Dzięki tym kosmetykom odżywisz całe swoje ciało, od stóp do głów i dodasz sobie energii do działania dzięki przyjemnemu, pobudzającemu zapachowi.

Kosmetyki z kofeiną i kawą: czekoladowo-pomarańczowy peeling do ciała Kanu

Zamknięty w eleganckim słoiczku scrub świetnie sprawdza się do regularnej pielęgnacji ciała. Najlepiej stosować go pod prysznicem, nakładając na wilgotną skórę. Zawarta w składzie kofeina poprawia krążenie, szczególnie jeśli zrobisz powolny masaż podczas stosowania peelingu. Dodatkowo kosmetyk wpiera walkę z cellulitem i pozostawia na skórze przyjemną warstwę ochronną, która może zastąpić balsam.

Cena: ok. 60 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: czekoladowo-pomarańczowy peeling do ciała Kanu/mat. prasowe

Kosmetyki z kofeiną i kawą: kawowy krem anti-aging z kwasem kawowym Apis

To prawdziwy booster przeciwstarzeniowy wśród kremów. Odżywcza formuła intensywnie nawilża i wspiera procesy regeneracyjne naskórka. Dzięki temu drobne zmarszczki i linie mimiczne spłycają się i stają niewidoczne. Dodatkowo krem poprawia koloryt skóry, redukując widoczność przebarwień. Zawarty w składzie kwas kawowy jest silnym antyoksydantem, a zatem chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. Dzięki temu cera wygląda promiennie i świeżo każdego dnia. Produkt sprawdza się do pielęgnacji dziennej i wieczornej.

Cena: ok. 50 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: kawowy krem anti-aging z kwasem kawowym Apis/mat. prasowe

Kosmetyki z kofeiną i kawą: serum do okolic oczu Revox Just Caffeine

Skóra pod oczami uwielbia kosmetyki z kofeiną, ponieważ dzięki nim okolica ta wygląda zdrowo i jest mniej podatna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Skóra pod oczami jest bardzo cienka, dlatego potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Zawarte w serum wysokie stężenie kofeiny doskonale redukuje cienie i opuchliznę pod oczami. Szybko się wchłania i pozostawia skórę świeża i wygładzoną.

Cena: ok. 30 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: serum do okolic oczu Revox Just Caffeine/mat. prasowe

Kosmetyki z kofeiną i kawą: kawowy szampon enzymatyczny Anwen Wake It Up

Szampony z kofeiną wpływają pozytywnie na kondycję skóry głowy i wpierają zdrowy wzrost włosów. Produkt skutecznie oczyszcza, a dzięki zawartym enzymom owocowym złuszcza naskórek. Dzięki temu włosy pozostają długo świeże i odbite od nasady. Kofeina stymuluje krążenie krwi, dzięki czemu wspiera wzrost włosów, tworząc prawdziwy wysyp tzw. baby hair. Dodatkowo szampon przyjemnie pachnie i pozostawia włosy miękkie oraz lśniące.

Cena: ok. 40 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: kawowy szampon enzymatyczny Anwen Wake It Up/mat. prasowe

Kosmetyki z kofeiną i kawą: maska z kwasem kawowym i olejem z nasion kawy Apis

Tak intensywnie działającą maskę warto stosować przynajmniej raz na 7-10 dni, aby cera przez cały czas wyglądała promiennie, była miękka i nawilżona. Kofeina poprawia wygląd skóry, jej koloryt, a także przywraca jej blask. Produkt jest więc idealny dla posiadaczek cery zmęczonej, suchej i poszarzałej. Dodatkowo maska ma działanie przeciwstarzeniowe - dzięki zawartości cennych olejków oraz skwalanu spłyca zmarszczki i poprawia napięcie skóry na twarzy. Warto stosować maskę na twarz, szyję i dekolt.

Cena: 45 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: maska z kwasem kawowym i olejem z nasion kawy Apis/mat. prasowe

Kosmetyki z kofeiną i kawą: hydrolat z ziaren kawy LaLe

Hydrolat to świetna, naturalna alternatywa dla toniku. Szybko się wchłania, poprawia nawilżenie skóry i przygotowuje ją do przyjęcia kolejnych kosmetyków. Najlepiej sprawdza się w połączeniu z buteleczką z atomizerem. Zapach przyjemnie pobudza, a sam produkt nawilża i chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Hydrolat z kawy może być stosowany zarówno przed nałożeniem makijażu, jak i do odświeżenia skóry w ciągu dnia. Świetnie sprawdzi się także do ciała i włosów oraz do odświeżenia stóp.

Cena: ok. 30 zł

fot. Kosmetyki z kofeiną i kawą: hydrolat z ziaren kawy LaLe/mat. prasowe

