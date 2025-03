Wiele osób nadal korzysta z bankomatów.

Utrzymanie bankomatów staje się coraz droższe, zwłaszcza na obszarach o mniejszej liczbie transakcji. Każde urządzenie wymaga regularnego serwisowania, uzupełniania gotówki, a także opłacania czynszu za wynajem powierzchni, a to wszystko kosztuje i skłania operatorów do zamykania części bankomatów.

Dla operatora takiego jak Euronet, największego niezależnego dostawcy bankomatów w Polsce, prowadzenie setek urządzeń przestaje być opłacalne. Z tego powodu firma zapowiedziała demontaż kolejnych 330 bankomatów.

Według danych NBP liczba transakcji bezgotówkowych w Polsce znacząco wzrosła w ostatnich latach. Ponad 70% Polaków korzysta z kart płatniczych, a BLIK zdobywa coraz większą popularność. W efekcie udział gotówki w transakcjach zmniejsza się z każdym rokiem, co sprawia, że popyt na bankomaty maleje.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że pod koniec marca 2024 r. w Polsce działało 20 869 bankomatów, czyli o ok. 1200 mniej w porównaniu do grudnia 2023 roku. Banki zachęcają również do płatności bezgotówkowych.

Likwidacja części bankomatów Euronetu może sprawić, że dostęp do gotówki stanie się trudniejszy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie urządzeń jest mniej. Dla wielu osób, które wciąż preferują płatności gotówką, oznacza to konieczność dalszych poszukiwań działających bankomatów lub przystosowania się do nowej rzeczywistości bezgotówkowej.

Problem ten dotyka głównie osób, które nie chcą lub nie mogą w pełni korzystać z płatności elektronicznych. W wielu miejscach jeszcze nie ma możliwości płatności elektronicznych – choćby na bazarach czy targowiskach.

