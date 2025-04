Operator systemu Blik poinformował o zyskach, a także planach rozwoju usługi Blik.

Polski Standard Płatności to spółka, w której równy udział mają: PKO BP, Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, Santander Banku, mBank oraz Mastercard Europe SA. W sprawozdaniu finansowym PSP za 2023 roku PSP podaje, że jego zyski netto wzrosły o 50 proc. w stosunku do poprzedniego roku – ponad 150 mln zysku.

PSP planuje wprowadzić rewolucyjną usługę. Umożliwiłaby ona klientom banku dokonywanie wpłat gotówki za pomocą Blika w dowolnym wpłatomacie, niezależnie od banku klienta, informuje cassless.pl.

Obecnie nie jest to możliwe. Wpłaty blikiem są dostępne w wielu bankach, np. PKO BP, ING, Millenium, Credit Agricole, jednak klienci tych instytucji mogą korzystać tylko z wpłatomatów należących o ich banków.

Gdyby taka usługa została wprowadzona, klienci mogliby wpłacać pieniądze za pomocą Blika do dowolnych bankomatów.

Wpłata gotówki za pomocą gotówki jest bardzo łatwa i wygodna. Nie potrzebujesz brać karty, żeby wpłacić pieniądze.

Wystarczy, że podejdziesz do bankomatu z gotówką i wybierzesz opcje wpłaty Blikiem. Operację potwierdzisz za pomocą PIN-u w aplikacji banku. Potem wystarczy, że włożysz banknoty do wpłatomatu i to wystarczy, by środki trafiły na twoje konto bankowe.

Taką opcję oferuje większość banków działających na rynku.

