mStłuczka będzie przydatna w razie kolizji.

Nowa funkcja w mObywatelu będzie przydatna w przypadku kolizji. Dzięki niej kierowcy będą mogli wymienić się danymi, sporządzić opis zdarzenia i przekazać go później firmie ubezpieczeniowej.

Główne cechy mStłuczki to :

zgłaszanie stłuczki Online: Użytkownicy mogą zgłosić stłuczkę bezpośrednio w aplikacji, co znacznie przyspiesza proces. Po zgłoszeniu system generuje dokumenty, które można natychmiast przekazać ubezpieczycielowi.

przekazać ubezpieczycielowi. uniknięcie wezwania policji: W sytuacjach, gdzie obie strony są zgodne co do przebiegu zdarzenia, można uniknąć wezwania policji, co pozwala na szybsze załatwienie formalności.

automatyczne wypełnienie formularzy: Aplikacja pomaga w wypełnieniu niezbędnych formularzy, w tym protokołu zdarzenia, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

ułatwienie procesu ubezpieczeniowego: Dzięki mStłuczce, proces zgłaszania szkody do ubezpieczyciela jest uproszczony, co może przyspieszyć wypłatę odszkodowania.

Dane z mStłuczki mają być zintegrowane z bazą danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły w nim uczestniczyć dobrowolnie, choć większość firm wskazuje, że ma zamiar włączyć się w projekt.

Kiedy mStłuczka będzie w aplikacji mObywatel? Prawdopodobnie pojawi się do końca tego roku.

Jeśli w zdarzeniu drogowym nie ma osób rannych, a jedynie doszło do uszkodzenia pojazdów, nie ma obowiązku wzywania policji, o ile uczestnicy kolizji są zgodni co do okoliczności zdarzenia i ustalą winnego. W takim przypadku można spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Gdy uczestnicy kolizji zgadzają się co do tego, jak doszło do zdarzenia, mogą samodzielnie spisać protokół szkody bez angażowania policji. To oświadczenie powinno zawierać dane wszystkich uczestników, opis zdarzenia, szkic sytuacyjny i podpisy obu stron. Warto również sporządzić dokumentację w postaci zdjęć uszkodzeń pojazdów i miejsca zdarzenia – zwykle jest to wystarczające do zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela.

