Zazwyczaj na widok mokrej plamy pod samochodem wpadamy w niepotrzebną panikę. Takie zjawisko wcale nie musi od razu oznaczać kosztownej naprawy.

Jeśli zauważysz wodę pod swoim samochodem to już pierwszy sukces. Wtedy wiadomo, że możesz temu jakoś zaradzić. To może być prawdopodobnie zgromadzony w systemie wentylacyjnym płyn z klimatyzacji. Nie jest to jednak dobra wiadomość, ponieważ zaniedbanie tego może skutkować rozwojem pleśni, którą następnie pasażerowie wdychają wraz z chłodnym powietrzem. Warto przyjrzeć się tej kwestii przed urlopem i podrożą samochodem w bardziej odległe miejsca.

Istnieje pewna zasada, o której powinien wiedzieć każdy kierowca. Po wyłączeniu silnika nadal zimny klimatyzator zderza się z gorącym powietrzem, a woda zaczyna powoli się skraplać. Aby temu zapobiec wyłącz klimatyzacje 5 minut przed dotarciem do celu i zakończeniem jazdy. Wówczas parownik osuszy się dzięki wentylatorowi, a w samochodzie nie będzie unosił się nieświeży zapach.

Warto również pomyśleć o delikatnym podniesieniu temperatury w środku pojazdu na 2 minuty przed jego opuszczeniem. Wtedy samochód dostosuje się do temperatury na zewnątrz. Po ponownym uruchomieniu silnika na szybie nie pojawi się też niechciana wilgoć. Należy pamiętać, że różnice temperatury wpływają niekorzystnie również na nasze zdrowie, a nie tylko na działanie maszyny.

