Im starsze dziecko, tym droższe jest jego utrzymanie. Alimenty, które dostałaś na dziecko, gdy było ono w przedszkolu, mogą być niewystarczające dla gimnazjalisty. Masz więc podstawy, aby starać się o ich podwyższenie. Sprawdź, jak uzyskać podwyższenie alimentów!

Kiedy możesz wystąpić o podwyższenie alimentów?



Wysokość alimentów nie jest określona raz na zawsze. Sąd przyjmuje, że zależy ona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych jego rodziców. Zwróć uwagę na sformułowanie! Nie „zarobków”, lecz „możliwości zarobkowych”. Oznacza to, że możesz wystąpić o większe alimenty od ojca dziecka, nawet wtedy, gdy jego pensja nie wzrosła. Pod warunkiem jednak, że ma on realne możliwości na zwiększenie swoich dochodów, a nie korzysta z nich, bo nie chce płacić więcej na dziecko.

Masz podstawy do starania się o podwyższenie alimentów, gdy utrzymanie dziecka kosztuje cię teraz więcej niż dotychczas, bo np.:

chodzi ono do szkoły i potrzebuje podręczników, pomocy szkolnych itp.,

zachorowało i wymaga leczenia (np. klimatycznego, drogich leków, rehabilitacji),

musi mieć specjalną dietę, co kosztuje więcej niż zwykłe jedzenie.

O podwyższenie alimentów możesz się także starać, gdy ojciec twojego dziecka płaci niewiele, choć bardzo dobrze mu się powodzi. Wtedy nie musisz nawet udowadniać, że wzrosły koszty utrzymania waszej latorośli. Sąd na pewno uzna, że skoro ojciec żyje w luksusie, jego dziecko również ma prawo do podobnych warunków bytowych.

Napisz pozew o podwyższenie alimentów i dobrze go uzasadnij



O podwyższenie alimentów najpierw możesz się zwrócić bezpośrednio do ojca dziecka. Jeśli się na to zgodzi, oświadczenie o dobrowolnym podniesieniu alimentów powinien złożyć w obecności notariusza (z notarialnie poświadczonym podpisem). Gdyby odmówił, wnieś pozew do sądu. Możesz go złożyć w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka ojciec dziecka albo właściwym dla miejsca zamieszkania waszej pociechy. Pamiętaj, że nawet gdy ojciec dziecka mieszka za granicą, sprawę może rozpatrzyć sąd rejonowy w Polsce.

Pozew do sądu składasz ty, ale w imieniu dziecka, które reprezentujesz, ponieważ jest niepełnoletnie. Nie zapomnij o dobrym uzasadnieniu pisma. Takim, aby sąd nie miał żadnych wątpliwości, że należy ci się więcej pieniędzy dla dziecka, niż dostajesz obecnie od jego ojca.

Jeśli dziecko jest już pełnoletnie, ale ma prawo do alimentów (bo np. jeszcze się uczy), również może wystąpić o ich podwyższenie. Pozew składasz jednak nie ty, lecz twój syn czy córka. A sąd rozpatrzy go tylko wówczas, gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Najczęściej dotyczy to osób studiujących. Na takie alimenty może też liczyć pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, które nie jest w stanie podjąć pracy i samo zarobić na utrzymanie.

Po złożeniu pozwu czekasz na decyzję. Jeśli sąd uzna, że twojej latorośli należą się wyższe alimenty, ojciec będzie musiał je płacić. Ale pamiętaj, że ma on prawo odwołać się od decyzji sądu. Gdyby udowodnił, że np. właśnie stracił pracę albo zmienił na gorzej płatną, sąd może zmienić decyzję i nie podwyższyć alimentów.

Alimenty dla dziecka to nie tylko pieniądze



Choć pod tym pojęciem najczęściej kryje się określona kwota, wypłacana co miesiąc, może ono oznaczać także inne świadczenia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że obowiązek alimentacyjny obejmuje „dostarczanie środków utrzymania i wychowania”. Sąd może więc zobowiązać ojca, aby oprócz przesyłania ci pieniędzy dla dziecka pomagał także w inny sposób. Taką pomocą może być np. opieka nad dzieckiem, gdy ty będziesz musiała wyjechać, albo zawożenie waszej pociechy na dodatkowe zajęcia.

Przemysław Gronowski, prawnik (dla "Pani domu")

