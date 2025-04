Czym jest faktoring i dlaczego warto z niego skorzystać? Jeżeli twoja firma boryka się z płynnością finansową, może to być najlepsze rozwiązanie na wyjście z coraz większych długów. Pamiętaj, że kłopoty w finansach często blokują dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Faktoring nie tylko wspomoże płynność finansową twojej firmy, lecz także pozwali na zabezpieczenie się przed nierzetelnymi kontrahentami.

Czym jest faktoring?

Jest to nabycie przez instytucję finansową nieprzeterminowanych wierzytelności pieniężnych firmy, należnych im od ich odbiorców. Wypłata środków następuje nawet tego samego dnia, w którym firma przesyła wierzytelności do wykupu.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Usługa kierowana jest do firm, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi mają one zapewnioną płynność finansową nawet w przypadku bardzo długiego terminu płatności za faktury.

Obecnie sięgają po tę usługę najczęściej przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, które do prowadzenia bieżącej produkcji i realizowania zleceń potrzebują zaangażowania znacznych środków pieniężnych. Jest to też świetne rozwiązanie dla firm z branż, które cechuje sezonowa sprzedaż, przy jednoczesnych stałych kosztach prowadzenia działalności.

Faktoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Rozwój usług faktoringowych w Polsce jest bardzo dynamiczny. Ciągły wzrost obrotu tej branży pokazuje, że nasi przedsiębiorcy przekonali się, że to narzędzie może zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe i podstawy do dalszego rozwoju biznesu. Rynek faktoringowy w Polsce jest jednym z najszybciej rosnących rynków w tej branży na świecie.

Dane rynkowe wskazują, że znaczenie tej usługi w 2015 roku wzrośnie jeszcze bardziej. W ciągu trzech kwartałów 2014 roku, faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów sfinansowali wierzytelności o wartości ponad 81,5 mld złotych, co stanowiło ponad 16% procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

