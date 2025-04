Nie możemy opierać się przekonaniu, że jeśli ktoś żąda od nas spłaty długu, widocznie ma do tego prawo. Wierzyciele bardzo często nakazują spłatę długu, który jest już przedawniony. Niejednokrotnie robią to nawet na drodze sądowej. Liczą na nieznajomość prawa przez dłużników i na to, że uda im się ściągnąć przedawnione długi.



Sprawdź, po jakim czasie twoje długi staną się przedawnione

Wszystko zależy oczywiście od tego, z jakiego tytułu wynika zadłużenie. Generalnie zgodnie z tym, co podają przepisy kodeksu cywilnego, długi przedawniają się po 10 latach. Skrócony czas do 3 lat ma zastosowanie w przypadku długów wynikających ze świadczeń okresowych lub ze świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Są jednak pewne szczególne sytuacje, w których długi przedawniają się po upływie innego, ustawowo przyjętego terminu.

Które roszczenia posiadają specjalny czas przedawnienia?

Zadłużenie wynikające z umowy spedycji : 6 miesięcy

: 6 miesięcy Zadłużenie wynikające z umowy najmu : 1 rok

: 1 rok Zadłużenie na rachunku bankowym : 2 lata

: 2 lata Zadłużenie wynikające z umowy na usługi telekomunikacyjne : 2 lata

: 2 lata Zadłużenie wynikające z umowy o dzieło, umowy-zlecenia : 2 lata

: 2 lata Zadłużenie wynikające z niezapłaconego mandatu za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej : 2 lata

: 2 lata Zadłużenie wynikające z umowy sprzedaży : 2 lata

: 2 lata Zadłużenie wynikające z umowy o pracę : 3 lata

: 3 lata Zadłużenie wynikające z niepłaconego czynszu : 3 lata

: 3 lata Zadłużenie wynikające z niepłaconych alimentów : 3 lata

: 3 lata Zadłużenie wynikające z niepłaconego podatku od nieruchomości: 3 lata

Zadłużenie wynikające z umowy kredytowej : 3 lata

: 3 lata Zadłużenie powstałe na karcie kredytowej : 3 lata

: 3 lata Zadłużenie wynikające z niepłacenia podatku dochodowego : 5 lat

: 5 lat Zadłużenie wynikające z niepłacenia składek do ZUS-u : 10 lat

: 10 lat Zadłużenie wynikające z niespłacenia długów spadkowych: 10 lat

