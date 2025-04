Robienie zakupów sprawia przyjemność, ale wydawanie pieniędzy już niekoniecznie. Masz poczucie, że pieniądze uciekają ci nie wiadomo kiedy i że w ogóle nie możesz nad tym zapanować? Otóż możesz! Wystarczy jedynie zmienić formę płatności.

Płacić kartą czy gotówką?

Wydaje ci się, że nie ma znaczenia, czy dokonujesz zakupów kartą czy gotówką? To nieprawda. Psychologowie jasno mówią, że płacenie kartą nie jest dla nas aż taką przykrością, jak płacenie gotówką. A w efekcie wydajemy po prostu więcej. Często lub prawie zawsze używasz karty płatniczej, a nie fizycznych banknotów do zapłacenia za zakupy? Być może to właśnie dlatego wydawanie idzie ci tak lekko.

Konieczność wyjęcia z portfela jakiejś większej sumy pieniędzy traktowana jest przez nas jako strata. Nie lubimy tego robić i zastanawiamy się dokładnie, zanim zdecydujemy, że możemy pozbyć się określonej sumy. Płatność kartą nie wiąże się z takim problemem, bo przecież faktycznie wyciągamy kartę na chwilę, przykładamy do czytnika i z powrotem wkładamy ją do portfela. Czy coś straciliśmy? Nie, kartę nadal mamy, a do tego zyskaliśmy jakąś nową rzecz. Czysta przyjemność.

Płacenie kartą powoduje, że tak samo odczuwamy wydaną kwotę np. na zakup nowego telewizora, jak na małej zakupy spożywcze. A przecież faktycznie koszt zakupu telewizora jest o wiele większy. Nie uświadamiamy sobie jednak tego wystarczająco dobitnie, ponieważ nie widzimy realnej utraty pieniędzy. Tym sposobem z naszego konta mogą szybciutko znikać kolejne sumy.

Jak zatem oszczędzać? Albo zwyczajnie wydawać mniej, albo, jeśli trudno przychodzi nam takie ograniczanie się, zacząć nosić przy sobie gotówkę. Większy ból związany z koniecznością pożegnania się z konkretnymi banknotami o konkretnych nominałach spowoduje, że bardziej rozsądnie będziemy dysponować naszymi funduszami.

Nadal myślisz, że to nie ma znaczenia? Przekonaj się w praktyce!

