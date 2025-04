Wypełnienie PIT-u nie jest trudne! Trzeba jednak mieć na uwadze wszystkie zmiany podatkowe. Dowiedz się, z jakich ulg możesz skorzystać przy rozliczeniu PIT-u za rok 2013.

PITy 2013 - ulgi dla osób posiadających dzieci

Po raz pierwszy do skorzystania z ulgi prorodzinnej uprawnieni są wyłącznie podatnicy, których dochody nie przekraczają ustalonego przez fiskusa progu.

Jeśli rozliczasz się indywidualnie, twoje dochody nie mogą być wyższe niż 56 tysięcy zł. Jeśli wspólnie z mężem (lub samotnie) wychowujesz dziecko, limit jest dwa razy wyższy i wynosi 112 tysięcy zł. Rodzina z jednym dzieckiem może odliczyć od podatku 1112,04 zł.

W przypadku 2 dzieci (lub więcej), limit dochodów rodziców nie obowiązuje. Można wtedy odliczyć w sumie 2224,08 zł – za dwoje dzieci, a 3892,2 zł za troje. Każde kolejne dziecko uprawnia do ulgi w wysokości 2224,08 zł (dla czwórki dzieci będzie to w sumie 6116,28 zł).

Z odliczeń mogą skorzystać rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni do momentu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości lub do ukończenia 25. roku życia – jeśli wciąż się uczy i nie uzyskuje dochodów wyższych niż kwota wolna od podatku (3091 zł rocznie).

Jeśli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, odliczeń można dokonywać bez względu na jego wiek.

Z kolei gdy pobiera rentę rodziną, to jego opiekunowie nie mogą skorzystać z ulgi.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą formularzy PIT-37 lub PIT-36. Ulgę na dziecko należy rozliczyć w załączniku o nazwie PIT-O.

PITy 2013 - ulgi za internet

W tym roku spore zmiany wiążą się z kwestią ulg za internet. Od tego roku mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy nigdy z niej jeszcze nie korzystali, albo w minionym roku zrobili to po raz pierwszy.

Uprawnieni mogą odliczyć tę kwotę w tym i następnym roku pod warunkiem, że będą mieli udokumentowane wydatki poniesione na ten cel. Należy zebrać wszystkie rachunki i przechowywać je przez 5 lat od chwili złożenia PIT-u.

Ulgę internetową rozliczysz w załączniku PIT-O. Dołącz go do zeznania.

PITy 2013 - ulga dla krwiodawców i ulga rehabilitacyjna

Honorowi krwiodawcy za litr oddanej krwi mogą odliczyć 130 zł. Mężczyzna maksymalnie 3601 zł, a kobieta 3484 zł. Ulga nie może przekroczyć 6% dochodu.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczyć wydatki: limitowane i nielimitowane. Do pierwszych (limit 2280 zł) zalicza się np. utrzymanie psa asystującego.

W przypadku wydatków nielimitowanych (m.in. opieka pielęgniarska) można odliczyć pełną kwotę poniesionych kosztów. Nie zapomnij zachować faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Na pograniczu wydatków limitowanych i nielimitowanych są rachunki za leki. Można je odliczać bez ograniczeń, ale tylko wtedy, gdy miesięczny koszt farmaceutyków przekracza 100 zł miesięcznie (odliczeniu podlega jedynie nadwyżka od 100 zł!).

PITy 2013 - ulga za zakupione materiały budowlane

Wielu podatników składa też druki VZM-1. To w nich wykazuje się uprawnienia do odliczenia VAT-u za zakupione materiały budowlane.

W tym roku będzie można po raz ostatni zrobić to na starych zasadach. Maksymalne limity wynoszą:

14.661,79 zł dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

34.210,84 – jeśli pozwolenie było potrzebne.

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi na osobę fizyczną. Pełną listę materiałów, od których można odliczyć VAT, znajdziesz na stronie www.finanse.mf.gov.pl.

PITy 2013 - kontynuacja dawnych ulg

Odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dość nowa ulga, więc nie została objęta zmianami. Aby z niej skorzystać, trzeba wypełnić PIT-O. W przypadku składek na IKZE maksymalnie od dochodu można sobie odjąć 4231,20 zł.

Na starych zasadach można również korzystać z pozostałych ulg podatkowych.

Najwięcej osób będzie kontynuowało budowlaną ulgę odsetkową. Została ona zniesiona w 2007 r., ale jeśli zaczęłaś spłacać kredyt mieszkaniowy przed tą datą, wciąż możesz odliczyć od dochodu odsetki. Chcąc to zrobić, powinnaś wystąpić do swojego banku o przygotowanie zestawienia odsetek oraz złożyć PIT/2K.

Na podstawie tekstu Igora Lagendy z "Poradnika domowego"

