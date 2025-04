Jeśli w ubiegłym roku zarobiłaś choćby złotówkę, masz obowiązek rozliczenia PITu - nie ma znaczenia, na jaką umowę jesteś zatrudniona.

Zgodnie z prawem podatnicy muszą rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia, składając PIT w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!) podatnika w dniu 31 grudnia 2014 r.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Przygotuj odpowiednie dokumenty i pobierz program

Resort finansów na potrzeby podatników przygotował darmowy program e-Deklaracje (dostępny na stronie www.finanse.mf.gov.pl).

W naszym przykładzie pokażemy, jak przy jego pomocy rozliczyć przez internet PIT-37 dla małżonków.

Najpierw przygotuj sobie wszystkie dokumenty, łącznie z tymi, które uprawniają do ulg i odliczeń. Na pewno będą ci potrzebne:

faktury za internet,

PESEL dziecka (lub dzieci),

dowody osobiste twój i małżonka

druki PIT-11: za rok 2014, a także za 2013.

"Stary" PIT jest bardzo potrzebny! Informacja ta służy uwiarygodnieniu twojego zeznania – tak naprawdę zastępuje odręczny podpis podatnika na aktualnej deklaracji.

Wpisz dane osobowe podatników

Po zainstalowaniu aplikacji na swoim komputerze, z zakładki Katalog Formularzy kliknij rok 2015 i z listy, która się wyświetli, wybierz PIT-37. U góry interaktywnego formularza wpisz numery PESEL – swój, a następnie małżonka.

W polu 5. powinnaś podać rok, za który składasz deklarację. Pamiętaj, że w 2015 roku składasz deklarację za rok 2014.

Poniżej zaznacz kwadrat nr 2, informujący, że rozliczasz się z mężem. W części A podaj urząd skarbowy, do którego składasz PIT, a w B – wasze dane adresowe.

Program o konieczności wypełniania kolejnych pól poinformuje cię, zaznaczając je na czerwono.

Jeśli przytrzymasz kursor myszki na rubryce, to aplikacja podpowie ci, co powinnaś tam wpisać.

Bądź uważna przy wypełnianiu części C, gdzie obliczysz dochody twoje i małżonka, a także D, przy odliczaniu od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz np. ulgi na internet.

Automatycznie wypełniając pozostałe pola, aplikacja wyliczy należny fiskusowi podatek.

Po wypełnieniu rubryk w części F (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę na dziecko) automatycznie uzupełni też rubryki części G. Wtedy przekonasz się, ile fiskus zwróci ci pieniędzy albo jak dużo będziesz musiała mu dopłacić.

Aplikacja od razu wyświetli rachunek bankowy, na który do 30 kwietnia powinnaś dokonać wpłaty.

Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

W rubrykach I i J możesz przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W polu 123. wystarczy wpisać numer KRS fundacji, którą chcesz wesprzeć (patrz ramka na str. 115).

Wypełnienie tego pola w żaden sposób nie zwiększy twoich zobowiązań wobec fiskusa!

Warto sprawić, aby nasz 1% podatku trafił w ręce potrzebujących - to niewielki gest, a można zdziałać tak dużo!

Wydrukuj i zachowaj dowód

Została jeszcze część L. Bez podpisu PIT jest nieważny. Dlatego w rubryce 143. wpisz na komputerze swoje imię i nazwisko, a w 144. męża.

Jeśli o tym zapomnisz, program wskaże ci miejsca, które powinnaś uzupełnić.

Po wysłaniu formularza na ekranie wyświetli się urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) - dowód, że twój PIT dotarł do Ministerstwa Finansów. Wydrukuj ten dokument, a także wcześniej wypełniony PIT-37 i schowaj.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty podatkowe powinnaś przechowywać co najmniej przez 5 lat!

Na podstawie tekstu Igora Lagendy z "Poradnika domowego"

