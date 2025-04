Uwielbiasz długie i ciepłe prysznice? Jeśli tak, musimy cię zmartwić – jeśli chcesz mieć niższe rachunki za wodę, zacznij od zmiany związanej z poranną i wieczorną toaletą. Absolutnie nie chodzi o to, żebyście nagle przestały się regularnie myć, wykluczone. Są jednak pewne kwestie, które musisz przeanalizować i ewentualnie zmienić, aby zacząć oszczędzać na wodzie.

Reklama

Sposoby na oszczędzanie wody podczas prysznica:

Obniż temperaturę

Nie tylko to, ile wody zużywasz podczas prysznica, lecz także jej temperatura wpływa na wysokość rachunków za wodę. Zrób zatem eksperyment - zacznij brać prysznic w minimalnie zimniejsze wodzie. Obniżenie temperatury o zaledwie kilka stopni sprawi, że woda będzie zdecydowanie tańsza, a ty prawdopodobnie nawet nie odczujesz tej różnicy na ciele. A jeśli już, to może się ona okazać nawet korzystna dla kondycji twojej skóry - chłodniejsze prysznice zdecydowanie lepiej wpływają choćby na krążenie krwi.

Skróć czas lania wody

Tak naprawdę aby się dokładnie umyć, nie potrzebujesz lać wody bez przerwy przez 15 minut. Skróć czas prysznica do max. 10 minut. Z pewnością ten czas pozwoli ci na zadbanie o higienę bez zbędnego lania wody. Przynajmniej dwie rzeczy powinny zmotywować się do podjęcia takiej decyzji:

obniżenie temperatury wody - w zimniejszej na pewno sprawniej i szybciej się umyjesz;

- w zimniejszej na pewno sprawniej i szybciej się umyjesz; świadomość, że długie przebywanie w chlorowanej, gorącej wodzie wysusza ciało - teraz już wiesz, dlaczego musisz codziennie nakładać tony balsamu, żeby nawilżyć skórę.

Zmniejsz strumień wody

Nie musisz odkręcać wody na tyle, na ile to tylko możliwe. Kiedy tak robisz, mnóstwo wody po prostu marnujesz. Do dokładnego spłukania się z mydlin wystarczy odkręcić kran do połowy. Nie da się oczywiście porządnie umyć w kilku kroplach wody, nie chodzi tu zatem o nadmierne ograniczenie strumienia, ale o jego racjonalne wykorzystanie.

Zobacz też:

Sposoby na oszczędzanie wody

Gotowanie bez straty kilowatów

Obniż zużycie prądu w lodówce

Jak ograniczać wydatki zimą?

Zakręcaj kran, kiedy się namydlasz

I tak wówczas woda nie płynie na ciebie, a na wolną przestrzeń w prysznicu. Po co zatem pozwalać sobie na takie marnotrawstwo? Zawsze wtedy, kiedy nie potrzebujesz wody i nie chcesz, żeby leciała na ciebie, zakręcaj ją, zamiast przekręcać strumień na ścianę prysznica.

Kup baterię z termostatem

Masz taki kłopot, że zanim ustawisz temperaturę wody na odpowiadającą ci, mija dosyć długa chwila, a woda w tym czasie leje się bez potrzeby? Skończ z tym, wymieniając baterią na taką, która posiada termostat. Dzięki temu pożądaną temperaturę wody uzyskasz już po chwili od jej odkręcenia i od razu będziesz mogła przejść do właściwej czynności mycia. Zaoszczędzisz przy tym czas, którego pewnie, zwłaszcza o poranku, nie masz w nadmiarze.

Trzymaj niezbędne kosmetyki pod ręką

Kilka prostych nawyków powoduje, że skracasz czas marnowania wody i bardziej wydajnie ją zużywasz. Nie stawiaj zatem żeli pod prysznic, szamponów, odżywek i wszystkiego tego, czego używasz pod prysznicem gdzieś poza zasięgiem ręki. Najwygodniej będzie, jeśli zamontujesz półkę w okolicach baterii prysznicowej i na niej będziesz przechowywać potrzebne przybory do higieny.

Przybliż słuchawkę prysznicową blisko ciała

Zrób doświadczenie: strumień wody o odpowiedniej temperaturze ustaw skierowany na ciało w odległości 10 cm a za chwilę w odległości 30 cm. Czujesz różnicę? Woda, która płynie ze słuchawki, w trakcie pokonywanej odległości ochładza się. W związku z tym powinnaś trzymać ją bliżej ciała, jeśli chcesz uzyskać cieplejszy prysznic. Taka niewielka zmiana spowoduje, że będziesz odczuwała wodę jako cieplejszą, choć w rzeczywistości będzie ona miała mniej stopni niż zwykle.

Reklama

Zobacz też:

Sposoby na oszczędzanie wody

Gotowanie bez straty kilowatów

Obniż zużycie prądu w lodówce

Jak ograniczać wydatki zimą?