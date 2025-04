Pamiętaj przede wszystkim o tym, aby nie gotować więcej i dłużej niż potrzebujesz. Potrawy powinny być miękkie, ale nie ma sensu ich przegotowywać. Duże znaczenie przy oszczędzaniu prądu ma także korzystanie z pokrywek, rodzaj garnków i dopasowanie średnicy garnka do średnicy pola grzewczego.

Jak oszczędnie korzystać z czajnika?

Jednorazowe zagotowanie 2 szklanek wody kosztuje ok. 4 gr. Gdy wlejesz pełny czajnik, cena wrzątku wzrośnie do 10 gr. Kwoty są niskie, ale jeśli włączasz czajnik 5 razy dziennie, wówczas zużyty przez niego w ciągu miesiąca prąd kosztuje odpowiednio 6 zł lub 15 zł. Dlatego staraj się zawsze gotować tylko tyle wody, ile zużyjesz. Nie zapominaj także od razu wykorzystać wrzątku, aby nie być zmuszoną do ponownego włączenia czajnika. To częsty błąd. Nie lekceważ odkamieniania czajnika. Im więcej osadu na grzałce i ściankach, tym dłużej trwa gotowanie.

Jak oszczędnie korzystać z piekarnika?

Czasu pieczenia raczej nie da się skrócić, ale to nie znaczy, że nie możesz piec oszczędnie. Pamiętaj, że przeciętny piekarnik nagrzewa się do 180 st. C ok. 10 minut. Zużyty w tym czasie prąd kosztuje ok. 20 gr. Gdy planujesz pieczenie dwóch ciast, wstaw je do pieca razem lub, jeśli nie jest to możliwe, wtedy to drugie ciasto zaraz po wyjęciu pierwszego. Nie dopuszczaj do wystudzenia piekarnika, aby go znów nie rozgrzewać.



Jak oszczędnie korzystać z płyty kuchennej?

Gdy gotujesz na kuchence elektrycznej, przestrzegaj tych zasad:

Zawsze używaj pokrywek. Umożliwiają gotowanie na mniejszym ogniu.

Dopasowuj średnicę garnka do pola grzewczego. Nigdy nie stawiaj małego garnka na dużym palniku.

Gdy tylko potrawa zacznie wrzeć, zmniejsz ogień, aby gotowanie trwało nadal, ale nie przebiegało burzliwie.

Używaj garnków z grubym dnem, które kumulują ciepło.

