Jeśli miałaś kiedyś stłuczkę samochodową, to wiesz, że stres może wytrącić z równowagi nawet najbardziej spokojną osobę. Pamiętaj, że sprawca koniecznie powinien podpisać oświadczenie, w którym w jasny sposób przyznaje się do winy. To przyspieszy proces likwidacji szkody i wypłacenia odszkodowania. Podpowiadamy, co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy.

Reklama

1. Dane sprawcy szkody

Pamiętaj, żeby uzyskać od sprawcy jego dane. Weź po uwagę, że mogą one się różnić od danych na dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dlaczego? Możliwe, że sprawca pożyczył auto od kogoś, albo jest tylko stałym użytkownikiem. Oto dane sprawcy, które obowiązkowo powinny pojawić się na oświadczeniu:

Imię i nazwisko

Adres

Pesel

Seria i numer dowodu osobistego

Kategoria, seria i numer prawa jazdy

Tel. kontaktowy

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Seria i numer polisy

Okres ubezpieczenia

W sytuacji, gdy pojazd nie należy do sprawcy zdarzenia, w oświadczeniu podaj też dane właściciela pojazdu, które znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. Będziesz potrzebowała:

Imienia i nazwiska

Adresu

nr Pesel

Serii i numeru dowodu osobistego

W oświadczeniu muszą pojawić się też dane auta, którym poruszał się sprawca, czyli:

marka pojazdu,

model i typ (Samo AUDI nie wystarcz - ten samochód ma kilkanaście różnych typów. Jeśli i ty, i sprawca macie takie same marki i modele pojazdu, podaj kolor auta),

numery rejestracyjne

2. Dane poszkodowanego

Na oświadczeniu podaj też swoje dane. Jeśli jesteś zarówno kierowcą, jak i właścicielem pojazdu poszkodowanego, podaj następujące informacje:

Imię i nazwisko

Adres

Pesel

Seria i numer dowodu osobistego

Prawo jazdy - Kategoria, seria i numer

Tel. kontaktowy

Jeśli właścicielem pojazdu jest ktoś inny, również dopisz to do oświadczenia.

Analogicznie, jak w przypadku sprawcy, powinnaś podać też dane pojazdu, który prowadziłaś w momencie stłuczki. Wypisz:

markę

model, typ pojazdu

numery rejestracyjne

Opis zdarzenia i uszkodzeń

W oświadczeniu powinniście opisać przebieg całego zdarzenia, począwszy od przyczyny wypadku. Uwzględnij takie informacje jak:

czas

miejsce

dane sprawcy

opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego

opis uszkodzeń pojazdu sprawcy

informacje, czy ktoś był ranny

Dodatkowo możecie też nakreślić szkic kierunku ruchu pojazdu poszkodowanego i sprawcy oraz rysunek z uszkodzeniami.

3. Podpis poszkodowanego i sprawcy

Pamiętaj, aby sprawca czytelnie się podpisał. Jeśli nie wzywasz policji, oświadczenie stanowi jedyną podstawę dla zakładu ubezpieczającego do wypłaty odszkodowania.

Policję wezwij koniecznie jeśli w wypadku byli ranni, zabici, gdy wzywałaś straż poązarną lub pogotowie albo jeśli obawiasz się, że sprawca w późniejszym toku likwidacji szkody, będzie chciał zrzucić odpowiedzialność na ciebie.

(możesz to wydrukować i trzymać w aucie na wypadek kolizji drogowej)

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

11 pułapek w ofercie tanich mieszkań

Koszty aparatu ortodontycznego

Jak nie wydać fortuny na zakupach