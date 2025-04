Pułapki tanich mieszkań na sprzedaż:

Oto najczęstsze niedogodności, jakie właściciele mieszkań pragną ukryć, by jak najszybciej je sprzedać. Często bardzo niska cena może sugerować jedno lub więcej z poniższych wad.

1. Mieszkanie z kredytem

Cena mieszkania może być niska, jeśli okaże się, że nie jest to całkowita kwota jego wartości. Sprzedawcy często nie podają w ogłoszeniu, że oprócz ceny mieszkania, trzeba przejąć też resztę niespłaconego kredytu. Suma może wówczas wcale nie być taka atrakcyjna.

2. Mieszkanie z zadłużoną hipoteką

Przed zakupem dziwnie taniego mieszkania koniecznie należy sprawdzić, czy nie jest zadłużone. W przeciwnym razie może się okazać, że kupiliśmy skarbonkę bez dna.

3. Fatalny plan zagospodarowania przestrzennego

Warto zajrzeć do planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego znajduje się dane mieszkanie. Może się okazać, że właściciel koniecznie chce je sprzedać, zanim zaczną budować tuż przy nim drogi szybkiego ruchu...

4. Zameldowany lokator

Może to stanowić ogromny problem. Zameldowanego lokatora nie można przecież nie wpuścić do mieszkania, nawet jeśli się go zupełnie nie zna. Radzimy dokładnie się upewnić przed kupnem, że mieszkanie nie ma żadnych ukrytych lokatorów.

5. Mieszkanie za opiekę

Można je kupić dosłownie za grosze. Ale jego cena może być dużo wyższa, niż pieniądze. Opieka nad starszą, schorowaną, obcą osobą bywa naprawdę uciążliwa.

6. Mieszkanie widmo

Sprzedawcy próbują czasami przyciągnąć klienta do średniego mieszkania, wystawiając fikcyjną ofertę. Kiedy potencjalny klient odpowie na nią, napiszą, że ta oferta jest już niestety nieaktualna, ale będą mieli jego dane i będą próbowali wcisnąć mu inne, gorsze mieszkanie.

7. Niezbędny natychmiastowy, generalny remont

Można się spodziewać tego, jeśli oferta danego mieszkania nie zawiera zdjęcia. Najwidoczniej właściciel uznał, że nie ma czego pokazywać, a samo mieszkanie bardziej odstraszy niż zachęci do zainteresowania się ofertą.

8. Wszechobecne insekty

Czasami kiedy właściciele nie mają już żadnego pomysłu na pozbycie się insektów, podejmują ostateczną decyzję o wyprowadzce. Wolą sprzedać dane mieszkanie nawet tanio, ale nie męczyć się dłużej z intruzami.

9. Kłopotliwi sąsiedzi

Relacje z sąsiadami są naprawdę ważne, zwłaszcza jeśli myśli się o mieszkaniu w danym miejscu naprawdę długo. Bywa, że są naprawdę nieznośni, np. hałasują, awanturują się, trzymają przeróżne, groźne zwierzęta, hodują króliki lub... zbierają śmieci. Od takich sąsiadów najlepiej uciekać jak najdalej.

10. Zbyt gorące/zimne mieszkanie

Właściciel na pewno zechce ukryć to, że w mieszkaniu latem nie da się po prostu wysiedzieć, bo pot spływa z człowieka strumieniami i nie ma jak wywietrzyć pomieszczeń, bo tak ustawione są okna. Nie powie też prawdopodobnie, że okna są kompletnie nieszczelne, a ściany zupełnie nieocieplone i zimą jest strasznie zimno. Zamiast informować o tym, woli przemilczeć sprawę i obniżyć cenę.

11. Uciążliwa lokalizacja

Mieszkanie w centrum wielkiego miasta ma same zalety - jest wszędzie blisko, jest wygodnie. Tak mówią właściciele. A jaka jest prawda? Jest głośno, brudno, powietrze jest zanieczyszczone i zupełnie nie da się odpocząć po całym dniu w stresie i hałasie w pracy. Czy niska cena mieszkania może zrekompensować takie niedogodności?

