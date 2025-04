Wiadomo, że zadłużyć może się każdy, jeśli źle będzie zarządzał swoimi pieniędzmi albo straci głowę na jakiś nierozsądny zakup. Jednak jest tak, że niektórzy strzegą się długów jak tylko potrafią i za nic w świecie nie chcą dopuścić do ich powstania, a inni ciągle mają debet na koncie. Dlaczego? Mają po prostu podatną na to osobowość. Zastanów się, czy i ty nie masz tendencji do popadania w długi. Sprawdź!

Osobowość a skłonność do zadłużania się

Jeśli masz jedną z poniższych osobowości, możesz mieć kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej w domowym budżecie...

1. Typ zapominalski

To grupa, która najczęściej popada w zadłużenie, bo zapomina o spłacie kilku rat kredytu lub w ogóle nie pamięta o istnieniu jakiegoś zobowiązania. Szybko jednak reguluje dług, gdy już sobie o nim przypomina.

2. Typ dłużnika w trosce o innych

Przedstawiciele tej grupy są gotowi wydać niemal wszystkie pieniądze na najbliższych. Dlatego Boże Narodzenie to bardzo niebezpieczny czas dla ich portfela. Zwłaszcza, gdy są gotowi zorganizować święta dla całej rodziny u siebie, kupić na kredyt komputer dla wnuka i drogie prezenty dla wszystkich krewnych, a nawet podżyrować komuś pożyczkę. Radość bliskich jest dla nich ważniejsza niż ich przyszłoroczny budżet, w którym trzeba będzie uwzględnić nie tylko raty za komputer, ale też np. kredyt na przygotowanie świąt. Dopiero wtedy może się okazać, że nie wystarczy pieniędzy na spłatę tych nowych zobowiązań.

3. Typ beztroski

Święta to niestety kolejna okazja dla tej grupy, by się zadłużyć. Jako osoby działające spontanicznie mogą łatwo wpaść w sidła kolejnych promocji zachęcających do zakupu prezentów. Nie mogą przecież odmówić sobie ani bliskim wspaniałych upominków pod choinką, wystawnej kolacji świątecznej czy też innych atrakcji. Często zakup prezentów może być także determinowany chęcią... pochwalenia się przed znajomymi i charakterystycznym dla tej grupy życiem „ponad stan”.

4. Typ unikający

To najmłodsza grupa, która rzadko myśli o przyszłości. Dlatego też jej przedstawiciele gotowi są np. podpisać niepotrzebną umowę na telefon tylko dlatego, że akurat w sprzedaży jest drogi smartfon, który im się podoba. Po czasie często okazuje się, że nie wystarczy pieniędzy na regulowanie rachunków. To dla nich przykre zderzenie z rzeczywistością, więc grupa ta często próbuje unikać konsekwencji podjętych decyzji, pogarszając tym samym swoją sytuację.

5. Typ zagubiony

Przedstawiciele tej grupy to najczęściej osoby o złej sytuacji finansowej, które muszą mocno zaciskać pasa. To również przede wszystkim osoby starsze, które nie potrafią się odnaleźć w świecie finansów. Dlatego też jeśli już zdecydują się na świąteczną pożyczkę lub jakąś wyjątkową promocję, to niestety może się okazać, że z powodu swojej niewiedzy wybiorą najmniej korzystną ofertę, a nawet padną ofiarą manipulacji.

