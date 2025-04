PKO BP przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z karty.

Jedną z dobrych praktyk korzystania z bankomatów jest zasłanianie klawiatury ręką podczas wpisywania PIN. Dzięki temu nikt obcy nie pozna naszego kodu.

Bank zwraca uwagę, by zwrócić uwagę na szczelinę czytnika na kartę oraz wskazuje, jak powinna wyglądać klawiatura urządzenia.

Przyjrzyj się szczelinie czytnika na kartę – tam oszuści mogą instalować tzw. skimmery, czyli nakładki, które „czytają” karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez wyraźnie odstających elementów.

– pisze PKO BP w swoim komunikacie.

Z tego powodu bank poleca sprawdzenie bankomatu przed jego użyciem. Jednocześnie apeluje, by w razie wątpliwości wybrać inny bankomat lub przerwać transakcję, odejść od urządzenia i zgłosić bankowi swoje podejrzenia.

Skimmery to urządzenia, które pozwalają skopiować zawartość paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej właściciela. Taką metodę często wykorzystują oszuści – dzięki temu mogą wytworzyć kopię karty i korzystać z niej czy to wypłacając gotówkę, czy wypłacając gotówkę z bankomatów.

Alternatywną opcją do wypłaty pieniędzy za pomocą karty jest użycie do transakcji kodu BLIK, który zwykle jest ważny ok. 2 minuty. Pamiętajmy, aby nigdy nikomu nie podawać swojego PIN-u i kodów BLIK.

PKO BP przypomina, że do płatności w sieci wystarczą: nasze imię i nazwisko, numer karty i kod CVV2. Z tego powodu nie powinniśmy ich udostępniać, np. dając kartę sprzedawcy czy kelnerowi.

Podczas płatności należy się upewnić, że nikt nie widzi naszego PIN-u, a po użyciu karty niezwłocznie ją schować.

