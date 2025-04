Zwykle lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Bywa naprawdę gorący... O ile my, dorośli, potrafimy sobie jakoś z tym radzić, o tyle niemowlaki same są zupełnie bezradne. Musimy zatem zadbać o ich komfort i bezpieczeństwo dziecka w upalne dni. Jak to zrobić?

Jak przeżyć upały z niemowlakiem?

Koniecznie zastosuj się do naszych rad i ochroń dziecko przed największym słońcem i wysoką temperaturą.

1. Wybieraj wyłącznie naturalne, przewiewne tkaniny

Zakładaj dziecku wyłącznie bawełniane ubranka. W wyjątkowo upalne dni możesz całkiem z nich zrezygnować i ubierać dziecko jedynie w pieluszkę. Nie męcz też dziecka ciasnymi, mocno przylegającymi do ciała ubrankami, które mogą się wrzynać w skórę i powodować odparzenia.

2. Zmień pościel w łóżeczku na tę z bawełny

Sprawdź też grubość kołderki. W upał możesz przykrywać dziecko jedynie pieluszką tetrową. Nigdy go nie przegrzewaj niemowlaka, gdy śpi.

3. Włączaj klimatyzator lub wiatraczek, ale ostrożnie!

Możesz schłodzić pomieszczenie, ale nie ustawiaj temperatury zbyt nisko, żeby nie przeziębić malucha i nie narażać go na zbyt dużą różnicę temperatur między mieszkaniem a dworem. Jeśli włączasz wiatrak, nie kieruj strumienia powietrza wprost na dziecko.

4. Nawilżaj pomieszczenie, w którym przebywa maluch

Możesz kupić specjalny nawilżacz powietrza lub nawet zmoczyć mały ręcznik i rozwiesić przy łóżeczku. Zbyt suche powietrze może wysuszyć skórę malucha i śluzówki w nosku, dlatego warto zadbać o odpowiednie nawilżenie.

Jak dbać o skórę dziecka latem?

5. Wyposaż się w wodę w sprayu

Zawsze miej pod ręką buteleczkę z wodą w sprayu i spryskuj nią ciało niemowlaka. To doskonały i mało wymagający sposób na osiągnięcie przyjemnego chłodu w upalne dni.

6. Unikaj słońca w południe!

Najlepiej nie wychodzić z domu w godzinach, kiedy słońce operuje najmocniej, czyli między 11 a 15. Skóra dziecka jest bardzo delikatna, więc przebywanie z nim na pełnym słońcu może doprowadzić nawet do poparzenia.

7. Nigdy nie zapominaj o filtrach i nakryciu głowy dziecka

Skóry niemowlaka w ogóle nie powinno się opalać. Zawsze przed wyjściem z domu smaruj dziecko kremami z wysoki filtrem UV, powtarzaj też tę czynność co godzinę lub dwie, aby zapewnić dziecku ciągłą ochronę przed słońcem. Bardzo ważne jest też przykrywanie głowy malucha czapeczką, chusteczką lub kapelusikiem, ale koniecznie z naturalnego, przepuszczającego powietrze materiału.

8. Wykonuj nieco chłodniejsze kąpiele

W upalne dni absolutnie nie rezygnuj z kąpieli maluszka. Powinnaś myć go codziennie, włącznie z główką. Możesz wlewać do wanienki nieco chłodniejszą wodę, niż zimą, ale oczywiście nie taką, by była nieprzyjemna dla dziecka.

9. Zrezygnuj z tłustych, lepkich kosmetyków dla niemowląt

Zastąp ciężkie, tłuste kremy lżejszymi balsamami. Obecnie w sklepach jest mnóstwo produktów do stosowania na skórę dziecka właśnie latem. Wybieraj zatem wyłącznie te letnie kosmetyki do pielęgnacji niemowlęcia.

10. Nawadniaj malucha!

Absolutną podstawą jest dostarczanie dziecku odpowiedniej ilości płynów. Jeśli niemowlę karmione jest wyłącznie twoim mlekiem, w upały częściej przystawiaj je do piersi. Jeśli dodatkowo chcesz napoić dziecko - wybieraj wodę. Nigdy nie podawaj dziecku słodkich lub gazowanych napojów, które wcale nie nawadniają organizmu, a do tego nie są zdrowe.

