Na każdą rozmowę kwalifikacyjną należy w pełni się przygotować. Podczas jej trwania może pojawić się stres, który nie sprzyja profesjonalnemu wyglądowi zwłaszcza, gdy nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. Dlatego tak ważne jest, by wiele spraw przemyśleć wcześniej. Dzięki temu na rozmowie będziemy pamiętać, co chcemy powiedzieć oraz o co zapytać. A pewne pytania są wręcz wskazane. Sprawdź, jakie!

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

1. Ile będzie wynosić pensja podstawowa oraz procent od sprzedaży?

To bardzo ważne. Firmy często obiecują wysokie pensje, gdy tymczasem okazuje się, że podstawowe wynagrodzenie jest absurdalnie niskie, a reszta ewentualnej pensji stanowi procent od sprzedaży. Jeśli i tak miałoby być w twoim przypadku, koniecznie spytaj, jaki procent będzie ci się należał i przemyśl, czy taka umowa ci się opłaca.

2. Czy będą obowiązywały jakieś progi sprzedażowe, które trzeba osiągać?

Może być tak, że aby w ogóle móc otrzymać premię za sprzedaż, należy przekroczyć określony próg. Niespełnienie tego warunku prawdopodobnie będzie się kończyło brakiem jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy.

3. Czy po okresie próbnym mamy szansę na wyższą pensję?

A jeśli tak to na jaką. Pamiętaj o tym, by rozmowa kwalifikacyjna była jak najbardziej konkretna. Nie daj się zbyć ogólnikami.

4. Na jakich zasadach przyznawane są w firmie podwyżki lub premie?

Chociaż może ci się wydawać za wcześnie na takie pytanie, koniecznie je zadaj. Będziesz miała jasny obraz ewentualnej ścieżki kariery w danej firmie i sama uznasz, czy satysfakcjonuje cię ona oraz, czy taki system zmotywuje cię do efektywnej pracy.

5. Czy firma zapewnia dodatkową opiekę socjalną?

Choć w wielu firmach prywatny pakiet medyczny lub karty na siłownię są standardem, nie jest tak wszędzie. Koniecznie zapytaj o te rzeczy, które najbardziej cię interesują.

