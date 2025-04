Po raz kolejny odbyłaś rozmowę w sprawie pracy i po raz kolejny była ona nieudana? Nie licz na to, że rekrutacja zakończy się dla ciebie sukcesem, jeśli nie poprawisz błędów, które zawsze popełniasz. Sprawdź, co zmienić, by wreszcie mieć większe szanse na nową pracę.

Nieudana rozmowa kwalifikacyjna

Oto, co powinnaś po nie zrobić:

1. Przejrzyj swoje dokumenty aplikacyjne

Być może problem tkwi w tym, że w CV lub liście motywacyjnym wciąż powielasz te same błędy. Pamiętaj, że nie tylko treść jest istotna. Wszelkie błędy interpunkcyjne lub ortograficzne, choć mogą ci się wydawać błahe, są absolutnie niedopuszczalne!

2. Spytaj rekrutera, co wpłynęło na jego decyzję

Nie bój się tego. Niewielu kandydatów tak robi, a to błąd. Skąd masz wiedzieć, co ci poszło nie tak, jeśli nie usłyszysz tego od osoby rekrutującej cię? Jest niemal pewne, że ci odpowie i że uzna twoją prośbę za dojrzałe, mądre posunięcie. Być może zapamięta to przy organizowaniu kolejnych rekrutacji...

3. Zostaw po sobie miłe wrażenie

Nie bądź nadąsana i obrażalska jak mała dziewczynka, która nie dostała zabawki. Uwierz, że pozytywnie zaskoczysz rekrutera, jeśli podziękujesz za poświęcony ci czas podczas rekrutacji i za wiadomość o jej wynikach. Krótki mail niewiele będzie cię kosztował, a naprawdę warto go wystosować.

4. Poproś przyjaciół o ocenę twoich kompetencji

Może nie być to zbyt łatwe, przecież zależy nam na dobrej opinii wśród najbliższych. Z drugiej strony jednak to oni znają nas najlepiej i pewnie będą mogli podpowiedzieć, co warto zmienić. Nie będą przy tym szydzić, ale życzliwie doradzą. Skorzystaj z tego.

5. Ucz się, by następnym razem nie dać się zagiąć

Sama przeanalizuj ostatnią rozmowę kwalifikacyjną. Pomyśl, co według ciebie poszło ci świetnie, a gdzie wypadłaś kiepsko. Przeanalizuj pytania, które sprawiły ci największą trudność i przygotuj się, by następnym razem odpowiadać płynnie i pewnie na podobne tematy.

6. Bądź nieco bardziej samokrytyczna

Nie obrażaj się na rekrutera za to, że wybrał kogoś innego. Przyjmij do siebie to, że prawdopodobnie był ktoś lepszy. Nie oznacza to jednak, że zawsze tak będzie. Możesz przecież wypracować jakieś umiejętności, dokształcić się, nabrać pewności siebie i profesjonalizmu. Zamiast narzekać, zadbaj o rozwój!

