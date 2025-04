Niechciane telefony od konsultantów potrafią być wyjątkowo uciążliwe. Często kiedy chcemy pozbyć się telemarketera zgadzamy się na cokolwiek, aby jak najszybciej zakończyć połączenie. To jednak ogromny błąd, bowiem po drugiej stronie może czaić się oszust, chcący wykorzystać sytuację.

Najważniejsze, aby podczas rozmowy z nieznanym numerem nie wyrażać zgody w formie słowa „tak”. Przy obecnych możliwościach technologicznych nasz głos może zostać nagrany i wykorzystany przy zawieraniu zdalnych umów bez naszej wiedzy, co może mieć przykre konsekwencje finansowe. Wystarczy odpowiedzieć twierdząco na podchwytliwe pytanie: "Czy dobrze mnie słychać?".

Przestępcy muszą mieć przy tym dostęp do naszych danych, które mogą zdobyć m.in. od firm, którym daliśmy zgodę na udostępnianie ich. To metoda bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Pod żadnym pozorem nie należy dzielić się również numerem PESEL. Upewnijmy się też, czy połączenie zostało zakończone po naszej stronie. Wyłudzacze często posługują się sygnałem imitującym rozłączanie się, a w praktyce rozmowa nadal trwa w najlepsze na nasz koszt.

Oszusta można rozpoznać po podejrzanym numerze telefonu zarejestrowanym poza granicami Unii Europejskiej. W ten sposób utrudniają służbom namierzenie ich. Coraz częściej podszywają się oni pod pracowników banku, konsultantów sieci komórkowych albo kurierów.

Warto być szczególnie wyczulonym na prośby o podanie danych do logowania w bankowości elektronicznej, ponieważ nie prosił by nas o nie nawet pracownik banku. Czerwona lampka powinna zapalić się też przy rozmowach rozpoczynających się od szantażu i straszenia utratą większej ilości pieniędzy. Słowa są wówczas tak dobrane, aby skłonić rozmówcę do błyskawicznych i ryzykownych decyzji, których później może bardzo żałować.

