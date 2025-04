Wydawałoby się, że cały majątek nowożeńców staje się wspólny z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, jednak nic bardziej mylnego. Prawo przewiduje osobne majątki żony oraz męża, nawet bez konieczności podpisywania przez nich stosownych dokumentów. Co się do nich zalicza?

Małżeńska wspólność majątkowa to nic innego, jak majątek nabyty i wypracowany w trakcie trwania małżeństwa. Są to między innymi wynagrodzenie za pracę czy dochody z majątku, w tym osobistego, a także to wszystko, co za te dochody zostało nabyte, czyli samochód, meble, a nawet mieszkanie.

Kiedy para podpisuje akt w urzędzie stanu cywilnego, to wszelkie późniejsze zakupy wchodzą do puli wspólnego majątku, którym później razem zarządzają.

W każdej chwili może jednak poprosić notariusza o sporządzenie umowy dot. rozdzielności majątkowej i rozszerzyć ją dowolnie na wybrane przez siebie obszary finansowe. Od tego momentu decydują oni o tych sektorach samodzielnie.

fot. Małżeństwa wspólność majątkowa - co nie wchodzi w jej skład/Adobe Stock, Aneta

Nawet bez zawierania wspomnianej intercyzy istnieją wyjątki, które nie wchodzą w skład wspólności majątkowej. Są to przede wszystkim przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także w drodze aktu dziedziczenia bądź darowizny. Spadek zostaje bowiem przeznaczony konkretnej osobie, a nie obojgu małżonkom, chybachyba że testament wskazuje inaczej.

Do tego dochodzą wszelkie rzeczy codziennego użytku, jak odzież albo biżuteria. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prawo wyłącza z tej listy również prawa autorskie, zadośćuczynienia i nagrody za osiągnięcia osobiste.

