Pracownicy nietypowych zawodów mogą sporo zarobić.

Praca poławiacza pąkli kaczenic z pewnością wymaga dobrej sprawności fizycznej i wytrzymałości. Praca odbywa się w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Jednocześnie muszą delikatnie odrywać pąkle od skał, żeby ich nie uszkodzić. Za jeden kilogram pąkli poławiacz może otrzymać 100 euro, a podczas jednego połowu można ich uzbierać nawet 16.

Coraz częściej opiekunowie psów zastanawiają się nad zachowaniem swoich czworonogów i są skłonni sporo zapłacić, by poznać przyczynę ich problemów. W tym pomaga im psi behawiorysta.

Zarobki psiego behawiorysty mogą się różnić w zależności od doświadczenia, lokalizacji i rodzaju praktyki. Psi behawiorysta może zarobić nawet 7 tys. zł miesięcznie.

Zawód ten wymaga kwalifikacji i certyfikatów, w Polsce konieczne jest zdobycie kwalifikacji pilota drona. Choć koszt szkolenia jest wysoki (od kilkuset do kilku tysięcy złotych), to powinien się szybko zwrócić. W zależności od rodzaju zlecenia pilot drona może zarobić od 6 do nawet 10 tys. zł miesięcznie.

Na ciekawe zarobki może liczyć także specjalista ds. bezpieczeństwa komputerowego. Zajmuje się on testowaniem systemów, sieci i aplikacji. Ich zadaniem jest symulacja potencjalnych zagrożeń cyberataku, a następnie wskazywanie, jakie działania należałoby podjąć, aby wzmocnić zabezpieczenie danych przed atakami hakerskimi.

Twórcy wirtualnej rzeczywistości muszą się wykazać nie tylko znajomością najnowszych technologii, ale również kreatywnością. Projektant wirtualnej rzeczywistości projektuje środowiska wirtualnych obrazów, które można wykorzystać np. w grach.

Według danych glasdoor.com, początkujący mogą zarabiać od 64 tys. dolarów rocznie, a doświadczeni specjaliści nawet od 114 tys. dolarów rocznie.

